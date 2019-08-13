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Новый «Король Лев» оказался самым кассовым анимационным фильмом в истории

16:17 13.08.2019
Новый «Король Лев» оказался самым кассовым анимационным фильмом в истории
Кадр с сайта kinopoisk.ru

Сиквел мультфильма «Король Лев» 1994 года признан самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Ему удалось обогнать по сборам даже предыдущего рекордсмена — мультфильм «Холодное сердце», который вышел в 2013 году, сообщает Афиша Daily. Сейчас момент новый «Король Лев» собрал более 1,3 млрд долларов (у «Холодного сердца» — более 1,2 млрд долларов) и уже занял 12-ю строчку в общем рейтинге самых кассовых фильмов, имея все шансы войти в десятку.

Мультфильм стилизован под реалистичную картинку. По сюжету, могущественный царь зверей – лев Муфаса – устраивает торжественное представление своего новорожденного наследника Симбы. На пышную церемонию радостно стекается все обитатели Африки. Игнорирует мероприятие лишь брат Муфасы – недружелюбный Шрам, у которого свои виды на царский трон. Шрам постоянно искушает неопытного Симбу. И одна из таких проделок, увы, оказывается роковой для привыкшего все держать под контролем Муфасы.
 

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Комментарии читателей
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13.08.2019, 20:31
Гость: IgS

бред полный. мир сходит с ума.
13.08.2019, 17:07
Гость: Позорище...

Неприятно удивила одна деталь.
У львов не было... ну, в общем того, что отличает их от львиц. Спасибо хоть гривы оставили.
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