СМИ сообщили о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна

15:12

Армен Джигарханян был экстренно госпитализирован с обострившимся заболеванием на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. .

Слухи о состоянии актера разнятся. Телеграм-канал Mash со ссылкой на Марка Рудинштейна сообщил о том, что Джигарханян находится в тяжелом состоянии в реанимации. «Он госпитализирован. Состояние тяжёлое», - заявил Рудинштейн. Однако уже позже он уточнил, что это плановый осмотр. Через четыре дня планируется выписка. По словам Рудинштейна, у актёра «просто поднялся сахар в крови».

Официальный представитель Армена Джигархаяна Артур Согомонян заявил, что актер пребывает в больнице на профилактическом обследовании, его планируют выписать через несколько дней. «Нет, - сказал Согомонян, отвечая на вопрос ТАСС о нахождении артиста в реанимации. - Он на профилактике. В выходные уже будет дома».

В 2018-м Армена Джигарханяна госпитализировали несколько раз. Он почти не появлялся на людях, однако 1 августа 2019-го провел сбор труппы своего театра.

