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Федор Бондарчук собрался снимать фильм о «чуде над Жуковским»

14:34 16.08.2019
Федор Бондарчук собрался снимать фильм о «чуде над Жуковским»
Федор Бондарчук. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Создатель «9 роты» и «Притяжения» Федор Бондарчук планирует положить историю уникальной посадки самолета недалеко от аэропорта Жуковский в кукурузное поле.

Режиссер оперативно прокомментировал посадку в тот же день, когда она произошла – 15 августа. «Да, про эту историю надо снимать кино!» — воскликнул кинематографист в беседе с журналистом «КП». Кинематографист признался, что уже думает о сюжете новой картины в перерывах между съемками в сериале «Кухня. Война за отель».

Бондарчук добавил, что уже связался с авторами сценария. Он также попросил подождать с выводами и не форсировать события.

Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. По предварительной информации, причиной остановки двигателей стало столкновение со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате произошедшего к медикам обратились 55 человек, 17 из них — дети.
 

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Звезды российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 20:37
Гость: Сноб

Бондарчук-старший снимал по Шолохову ("Они сражались за родину", "Тихий Дон")и Толстому("Война и мир")... А Бондарчук -мл. ничего достойного не нашёл и снимает на злобу дня?

Мария Миронова недавно сказала с сарказмом :"как известно, дети гениев отдыхают на природе.."
16.08.2019, 17:37
Гость: Сердечник

лучше назвать "кухня катастроф" целый сериал получится
16.08.2019, 17:27
Гость: «Да, про эту историю

надо снимать кино!» — воскликнул кинематографист

Хай снимает! Только бюджетных денег не давать!
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