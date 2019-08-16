Федор Бондарчук собрался снимать фильм о «чуде над Жуковским»

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Создатель «9 роты» и «Притяжения» Федор Бондарчук планирует положить историю уникальной посадки самолета недалеко от аэропорта Жуковский в кукурузное поле.

Режиссер оперативно прокомментировал посадку в тот же день, когда она произошла – 15 августа. «Да, про эту историю надо снимать кино!» — воскликнул кинематографист в беседе с журналистом «КП». Кинематографист признался, что уже думает о сюжете новой картины в перерывах между съемками в сериале «Кухня. Война за отель».

Бондарчук добавил, что уже связался с авторами сценария. Он также попросил подождать с выводами и не форсировать события.

Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. По предварительной информации, причиной остановки двигателей стало столкновение со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате произошедшего к медикам обратились 55 человек, 17 из них — дети.

