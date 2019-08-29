Жители России назвали любимых актеров, режиссеров и фразы из фильмов

10:17

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» с сайта kino-teatr.ru

Телеканал «Дом кино» провел народное голосование, определившее глубинные кинематографические предпочтения жителей России.

Голосование проводились совместно с социальной сетью «ВКонтакте» и было приурочено к 100-летию российского кинематографа. Киноманам предлагалось назвать лучший фильм в разных жанрах – от детектива до комедии, выбрать лучшего актера, актрису и режиссера, а также назвать лучшую крылатую фразу из кино.

В голосовании приняло участие более 50 тыс. человек. Прилагаем результаты.

Лучшая крылатая фраза из фильма: «Не учи меня жить, лучше помоги материально» («Москва слезам не верит»).

Лучший детектив: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Лучший приключенческий фильм: «Д'Артаньян и три мушкетёра».

Лучший актёр: Андрей Миронов.

Лучшая актриса: Надежда Румянцева.

Лучший детский фильм: «Приключения Электроника».

Лучший музыкальный фильм: «Карнавальная ночь».

Лучший режиссёр: Леонид Гайдай.

Лучшая комедия: «Любовь и голуби».

Лучшая драма/мелодрама: «Москва слезам не верит».

