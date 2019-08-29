Жители России назвали любимых актеров, режиссеров и фразы из фильмов
Телеканал «Дом кино» провел народное голосование, определившее глубинные кинематографические предпочтения жителей России.
Голосование проводились совместно с социальной сетью «ВКонтакте» и было приурочено к 100-летию российского кинематографа. Киноманам предлагалось назвать лучший фильм в разных жанрах – от детектива до комедии, выбрать лучшего актера, актрису и режиссера, а также назвать лучшую крылатую фразу из кино.
В голосовании приняло участие более 50 тыс. человек. Прилагаем результаты.
Лучшая крылатая фраза из фильма: «Не учи меня жить, лучше помоги материально» («Москва слезам не верит»).
Лучший детектив: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Лучший приключенческий фильм: «Д'Артаньян и три мушкетёра».
Лучший актёр: Андрей Миронов.
Лучшая актриса: Надежда Румянцева.
Лучший детский фильм: «Приключения Электроника».
Лучший музыкальный фильм: «Карнавальная ночь».
Лучший режиссёр: Леонид Гайдай.
Лучшая комедия: «Любовь и голуби».
Лучшая драма/мелодрама: «Москва слезам не верит».