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Жители России назвали любимых актеров, режиссеров и фразы из фильмов

10:17 29.08.2019
Жители России назвали любимых актеров, режиссеров и фразы из фильмов
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» с сайта kino-teatr.ru
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Телеканал «Дом кино» провел народное голосование, определившее глубинные кинематографические предпочтения жителей России.

Голосование проводились совместно с социальной сетью «ВКонтакте» и было приурочено к 100-летию российского кинематографа. Киноманам предлагалось назвать лучший фильм в разных жанрах – от детектива до комедии, выбрать лучшего актера, актрису и режиссера, а также назвать лучшую крылатую фразу из кино.

В голосовании приняло участие более 50 тыс. человек. Прилагаем результаты.

Лучшая крылатая фраза из фильма: «Не учи меня жить, лучше помоги материально» («Москва слезам не верит»).
Лучший детектив: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Лучший приключенческий фильм: «Д'Артаньян и три мушкетёра».
Лучший актёр: Андрей Миронов.
Лучшая актриса: Надежда Румянцева.
Лучший детский фильм: «Приключения Электроника».
Лучший музыкальный фильм: «Карнавальная ночь».
Лучший режиссёр: Леонид Гайдай.
Лучшая комедия: «Любовь и голуби».
Лучшая драма/мелодрама: «Москва слезам не верит».
 

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Комментарии читателей
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29.08.2019, 15:47
Гость: Евгений, социальный работник.

Великий советский кинематограф сформировал культурный код СССР, который хочется надеяться, не истребят никакие либеральные реформы. Мне нравятся комедии Л. Гайдая про Шурика и советские фильмы про Великую Отечественную Войну и послевоенное время ("Летят журавли", "Место встречи изменить нельзя", "Приступить к ликвидации"). На мой взгляд современный российский кинематограф, не тянет высокую советскую планку как раз по причине отсутствия цензуры, которую советский кинематограф творчески обходил, в силу убогой сценарной, режиссерской, актерской работы, пример - современные детективные сериалы, все там выглядит наигранно и примитивно, так как не несет социальной, культурной и моральной нагрузки. Да, есть талантливые актеры - покойный В. Галкин (сериал "Котовский"), талантливые работы ("Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" С. Говорухина), но это капля в море. Большой удар по репутации актеров, на мой взгляд, наносит их участие в рекламных роликах и стремление позировать в политике и выборах. Может быть это и является причиной затяжного кризиса отечественного кинематографа, который на сегодняшнее время является бледной копией Голливуда. Евгений, социальный работник, Хабаровск.
29.08.2019, 14:07
Гость: Оллес

актириса - Румянцева ???
комедия - Москва..???
Бред...
29.08.2019, 14:01
Гость: неравнодушная

фраза из фильма "Жить - хорошо, но хорошо жить - лучше!" Никулин...
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