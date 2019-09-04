Вандал разгромил ночью студию Никиты Михалкова

12:33

В ночь на 4 сентября неизвестный вандал стулом разбил окно в киностудии «ТриТэ» режиссера Никиты Михалкова, базирующейся в центре Москвы.

По следам инцидента возбуждено уголовное дело, передает агентство «Москва». Источник агентства отметил, что разбивший витринное окно человек действовал «из хулиганских мотивов» и скрылся с места преступления. Полицию вызвал охранник студии.

Это не первый инцидент, связанный со студией режиссера: в 2015-м ее обстреляли из пневматического оружия.



