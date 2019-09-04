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Вандал разгромил ночью студию Никиты Михалкова

12:33 4.09.2019
Вандал разгромил ночью студию Никиты Михалкова
Никита Михалков © KM.RU, Игорь Варнавский

В ночь на 4 сентября неизвестный вандал стулом разбил окно в киностудии «ТриТэ» режиссера Никиты Михалкова, базирующейся в центре Москвы.

По следам инцидента возбуждено уголовное дело, передает агентство «Москва». Источник агентства отметил, что разбивший витринное окно человек действовал «из хулиганских мотивов» и скрылся с места преступления. Полицию вызвал охранник студии.

Это не первый инцидент, связанный со студией режиссера: в 2015-м ее обстреляли из пневматического оружия.


 

Темы: Кинокомпании, Чрезвычайные происшествия, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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04.09.2019, 16:04
Гость: Хмы

Это был ньюправнук комбрига Котова Сергея Петровича - осужденного за пьянство и аморалку.
За 1937-1938 годы уволены 35020 человек, из них 19,1% (6692 человека) — естественная убыль (умершие, уволенные по болезни, инвалидности, пьянству и т. п.), 27,2 % (9506) арестованных, 41,9% (14684) уволены по политическим мотивам, 11,8% (4138) — иностранцы (немцы, финны, эстонцы, поляки, литовцы и др.), уволенные по директиве 1938 года. Были позднее восстановлены, смогли доказать, что уволены необоснованно, 6650 человек.
Довольно много было уволено за пьянство, таких по приказу комиссара обороны от 28 декабря 1938 годы требовали изгонять беспощадно. В итоге цифра около 40 тыс. оказывается верной, но только не всех можно считать «жертвами».
04.09.2019, 16:00
Гость: Мнение

Некоторым сильно не нравится что Никита Михалков говорит правду, разоблачает тех кто наносит вред России и ее народу, в своей волчьей злобе они решили таким образом запугать Н.Михалкова и заставить отказаться от той его деятельности что приносит пользу России и ее народу и наносит удар по всякого рода отщепенцам и штрейкбрехерам в новом обличье.
04.09.2019, 13:36
Гость: Реалло

Опять Микито Сергеич хайпанул нахаляву :)
пришлось дачным трехногим НЕвалидом пожертвовать...
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