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Британцы посвятят сериал отравлению Александра Литвиненко

16:01 10.09.2019
Британцы посвятят сериал отравлению Александра Литвиненко
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Английский телевизионный канал ITV собрался запустить в производство сериал об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Киноработа будет базироваться на документальном проекте «Охота на убийц из КГБ» от британского Channel 4, сообщает Lenta.Ru. Сценаристом нового шоу выступил Джордж Кей, ранее работавший над сериалами «Убивая Еву» и «Преступник». Предполагается, что Литвиненко сыграет Дэвид Теннант, известный по главным ролям в сериалах «Доктор Кто» (десятый Доктор в трех сезонах проекта) и «Благие знамения». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в сентябре в театре «Олд Вик» состоялась премьера спектакля «Очень дорогой яд», основанного на одноименной книге журналиста The Guardian Люка Хардинга, в которой рассказывается об отравлении Литвиненко.

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было заведено несколько уголовных дел. За два года до этого вместе с группой офицеров ФСБ он принял участие в пресс-конференции, на которой они заявили о якобы полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского.

Бывший офицер ФСБ был отравлен в ноябре 2006 года в Великобритании.
 

Темы: Российские спецслужбы и разведка, Звезды зарубежного кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Телевизионные сериалы
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