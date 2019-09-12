Кинопремьера «Одесса»: жемчужина у моря, ты знала много горя

Новый фильм Валерия Тодоровского «Одесса» вышел в российский прокат 12 сентября

1970 год. В Одессе объявляют карантин из-за эпидемии холеры и тут же закрывают город на въезд и выезд. А тут совершенно некстати сюда приезжает на несколько дней журналист-международник Борис (Евгений Цыганов) с сыном-школьником по имени Валерик. Жена номенклатурного представителя прессы задержалась в Москве, сам он живет предвкушением длительной командировки в Бонн, поэтому перипетии с карантином оказываются совсем некстати.

Родственники жены Бориса, у которых он останавливается, тоже как-то не радуют. Глава семьи Григорий Иосифович (Леонид Ярсольник) недоволен корыстолюбием дочерей и местным КГБ. Мужья дочерей ведут себя неподобающим образом. В какой-то момент Борис находит утешение в объятиях пятнадцатилетней соседки, лишь создавая тем самым новые проблемы.

За последние пять лет слово «Одесса» из советских анекдотов приобрело достаточно негативный флер. После пожара в Доме Профсоюзов, Станислав Говорухин, много лет проработавший на Одесской киностудии, заявил, что теперь в этот город ни ногой, и слово свое сдержал. Валерий Тодоровский также не стал снимать в Одессе, опасаясь возможных провокаций, но создал в кадре максимально привлекательный образ города.

«Одесса» - предельно личная для режиссера история. В детстве он действительно приезжал сюда во время карантина и наверняка впитал себя множество впечатлений из серии «весело и страшно». Глядя на метания героев, действительно не знаешь, смеяться или плакать. Советский менталитет еврейских одесситов трещит по швам, но по факту цепляться-то им больше и не за что. Оказавшись в экстремальной ситуации, каждый идет вразнос, но вновь превращается в примерного гражданина и семьянина, едва опасность миновала.

Каждый зритель найдет в «Одессе» что-то для себя. Любители советских реалий должны остаться довольными тем, что социалистический строй в фильме не разоблачается, но и не идеализируется. Ценители напряженного психологизма в духе Бунина и Набокова обратят внимание на любовную линию, поданную глазами мальчика. Все показано более чем целомудренно, но страшно даже подумать, какую глубокую травму оставила в душе героя ситуация, которую потом на протяжении всей жизни не обсудишь даже с близким другом…

Кадры с сайта kinopoisk.ru