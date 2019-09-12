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Кинопремьера «Одесса»: жемчужина у моря, ты знала много горя

13:36 12.09.2019 , Денис Ступников

Новый фильм Валерия Тодоровского «Одесса» вышел в российский прокат 12 сентября

1970 год. В Одессе объявляют карантин из-за эпидемии холеры и тут же закрывают город на въезд и выезд. А тут совершенно некстати сюда приезжает на несколько дней журналист-международник Борис (Евгений Цыганов) с сыном-школьником по имени Валерик. Жена номенклатурного представителя прессы задержалась в Москве, сам он живет предвкушением длительной командировки в Бонн, поэтому перипетии с карантином оказываются совсем некстати.

Родственники жены Бориса, у которых он останавливается, тоже как-то не радуют. Глава семьи Григорий Иосифович (Леонид Ярсольник) недоволен корыстолюбием дочерей и местным КГБ. Мужья дочерей ведут себя неподобающим образом. В какой-то момент Борис находит утешение в объятиях пятнадцатилетней соседки, лишь создавая тем самым новые проблемы.

За последние пять лет слово «Одесса» из советских анекдотов приобрело достаточно негативный флер. После пожара в Доме Профсоюзов, Станислав Говорухин, много лет проработавший на Одесской киностудии, заявил, что теперь в этот город ни ногой, и слово свое сдержал. Валерий Тодоровский также не стал снимать в Одессе, опасаясь возможных провокаций, но создал в кадре максимально привлекательный образ города.

«Одесса» - предельно личная для режиссера история. В детстве он действительно приезжал сюда во время карантина и наверняка впитал себя множество впечатлений из серии «весело и страшно». Глядя на метания героев, действительно не знаешь, смеяться или плакать. Советский менталитет еврейских одесситов трещит по швам, но по факту цепляться-то им больше и не за что. Оказавшись в экстремальной ситуации, каждый идет вразнос, но вновь превращается в примерного гражданина и семьянина, едва опасность миновала.

Каждый зритель найдет в «Одессе» что-то для себя. Любители советских реалий должны остаться довольными тем, что социалистический строй в фильме не разоблачается, но и не идеализируется. Ценители напряженного психологизма в духе Бунина и Набокова обратят внимание на любовную линию, поданную глазами мальчика. Все показано более чем целомудренно, но страшно даже подумать, какую глубокую травму оставила в душе героя ситуация, которую потом на протяжении всей жизни не обсудишь даже с близким другом…

Кадры с сайта kinopoisk.ru

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Комментарии читателей
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12.09.2019, 22:47
Гость: таки-да

Фильмец снят видимо на деньги ничего не подозревающих налогоплательщиков по рыночным -безграничным ценам на гонорары "художникам".. попытка все время отвлекать население прошлым нарисованным под нужным углом сегодняшним повелителям всп ,глазами правильных тварцов или некчемушними развлекалками уже давно стала визитной карточкой манипуляторов сознанием масс во имя стабильности социо-культурного развития с отрицательным ростом .
12.09.2019, 18:34
Гость: разговор об Одессе?

Тогда - никак!
12.09.2019, 16:54
Гость: Фильм фильм фильм

про Одессу сегодня может быть только с одним сценарием, документально продолжающимся до сих пор- "На постсоветском пространстве неосионисткие молодчики из бригад Коломойского итп, спонсируемые Германией и ЕС массово сжигают людей. Хатыни им мало, и они берут реванш. Слабо?
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