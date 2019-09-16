Скончался актер из фильма «Дом, который построил Свифт» Юрий Колычев

13:27

Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев.

Тело девяностолетнего актера обнаружили в его собственной квартире, сообщает РЕН ТВ. Криминала в обстоятельствах его смерти не обнаружили. О дате прощания с Юрием Колычевым и месте его похорон будет объявлено дополнительно.

Будущий актер появился на свет 15 декабря 1928 года в Московской области в семье поэта Осипа Колычева. После окончания Высшего Театрального училища им. М. С. Щепкина артист начал работать в Малом театре. В «Ленкоме» он прослужил более шестидесяти лет. За свою карьеру он снялся по меньшей мере в 55 фильмах, среди кототрых – «Оптимистическая трагедия», «Из жизни Потапова», «Дом, который построил Свифт», «Черный квадрат», «Очарование зла» и др.

