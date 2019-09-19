Анастасию Заворотнюк готовят к операции

19:49

Тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из отделения реанимации в палату общей терапии.

По данным «КП», артистка пришла в сознание после тяжелейшей комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Сейчас Анастасия Заворотнюк наконец может дышать самостоятельно. «Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии, - рассказал kp.ru знакомый с ситуацией Заворотнюк хирург-онколог. - Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы».

Данные о состояния здоровья актрисы очень противоречивы. Люди из окружения Заворотнюк говорят о том, что у нее злокачественная опухоль мозга – глиобластома. Однако родные артистки держат оборону: не дают никаких комментариев и выставили охрану у ее палаты.

