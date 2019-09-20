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Машков и Миронов будут отвечать за «Культурный норматив школьника»

11:50 20.09.2019
Культурный норматив школьника
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Вызвавший много вопросов «Культурный норматив школьника» начнут курировать видные деятели культуры.

Среди них художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, которому поручено курировать Тульскую область, глава же Театра наций Евгений Миронов отвечает за Саратовскую область.

Звезде фильмов «Метро» и «Клинч» Сергею Пускепалису досталась Ярославская область, поскольку он руководит Ярославсим театром драмы им. Волкова. Белгородская область поручена гимнастке Светлане Хоркиной а космонавт Александр Сасокутяев начнет курировать Пензенский регион

Спустя год Министерство культуры устроит проверку результатов проекта: насколько часто школьники начали посещать учреждения культуры, интересно ли им, педагогам и родителям. В случае успешности эксперимента, его проведут по всей России, поведала Интерфаксу заместитель министра культуры Ольга Ярилова. Есть задумка, чтобы наиболее активные участники проекта получали дополнительные баллы при поступлении в творческие учебные заведения.

Эксперимент собираются проводить на добровольной основе. О его разработке заявил глава Минкульта Владимир Мединский в феврале этого года. Министр сравнил норматив с ГТО в том плане, что его участники должны посетить определенное количество зрелищных мероприятий, посмотреть фильмов и послушать музыки.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Российские школьники, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 14:59
Гость: Оллес

машков-делец и барыган от искусства.
Про мироновово - это извращенец во всем.
20.09.2019, 13:57
Гость: вангометр

Какая убогость, культурный норматив , кураторы , стражников не хватает следящих за исполнением.Теперь понимаю почему шаманы в Москву прутся ,фули в Улан-Уде ловить.
20.09.2019, 12:34
Гость: Железной рукой

загоним человечество к счастью.
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