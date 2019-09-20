Алексей Учитель снимет фильм о «блокадной» симфонии Дмитрия Шостаковича

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Режиссер одиозной «Матильды» снимет фильм написании советским композитором Дмитрием Шостаковичем Седьмой симфонии.

Сценаристом картины выступит британец Роланд Уолтерс, сообщает ТАСС. Информацию о фильме Учитель подтвердил, сделав особый упор на международном статусе проекта. «Мы вели переговоры с крупными агентствами сценарными, и я прочитал, что премию BAFTA [Британская академия кино и телевизионных искусств] как самый одаренный молодой сценарист получил Уолтерс, - объяснил Учитель. – Мы с ним списались, он прочитал материалы, приехал в Москву, и мы начали работать. Мне кажется, он очень интересный и талантливый».

Несмотря на то, что это будет первый игровой фильм о Шостаковиче, лента не будет представлять собой типичный байопик. Картина отразит, прежде всего, именно историю создания Ленинградской симфонии. Наиболее известная «темная» тема первой части симфонии была создана композитором еще до начала Великой Отечественной войны — в конце 30-х годов или в 1940-м. Это были вариации на неизменную тему в форме пассакальи, по замыслу сходные с «Болеро» Мориса Равеля. В сентябре 1941 года, в уже блокадном Ленинграде (блокада началась 8 сентября), Шостакович написал вторую часть и начал работу над третьей. Закончил симфонию Шостакович в декабре 1941 в Куйбышеве, куда был вывезен в эвакуацию.

К съемкам фильма о Дмитрие Шостаковиче Алексей Учитель приступит сразу как только закончит ленту «47» о гибели Виктора Цоя.