Обзор сериала «Сверхъестественное»

17:50

«Сверхъестественное» – сериал, который можно отнести к жанру «мистический»

В нем будут описаны подробности жизни двух мужчин, которые являются друг другу родственниками. Братья живут не обычной жизнью, как все простые люди. Их задача – истребление всякой нечестии, куда можно отнести вампиров, призраков, оборотней и т.д.

Сэм и Дин – настоящие Винчестеры. Они путешественники, которым пришлось познать сверхъестественное. Явления, которые кажутся странными, основаны на реальных городских легендах и фольклоре.

Сериал получил большое внимание со стороны зрителей, которые неравнодушны к жанру научная фантастика. Только один пилотный эпизод фильма просмотрело более 5,69 миллионов человек.

О сюжетной линии

В детском возрасте братья теряют свою мать, которая погибла в совершенно необъяснимых обстоятельствах. Женщина была распята на потолке детской комнаты. Труп был найден мужем. После трагического случая отец Сэма и Дина поклялся, что обязательно расследует обстоятельства смерти собственной жены.

Теперь его жизнь заключена в том, чтобы бороться с нечистыми силами и понять, как же все-таки погибла его супруга. Сыновья активно помогали отцу в борьбе против зла до тех пор, пока не произошел еще один несчастный случай. Отец исчез. Это вынудило братьев заниматься поисками и одновременно сражаться с нечестью.

Каждая серия уникальна по-своему. Сюжеты не повторяются. В каждом рассказывается про очередное запутанное дело, но которое имеет совершенно новую историю с новой развязкой. Однако всегда виновником является что-то паранормальное.

О персонажах телесериала

Безусловно, первые серии кино крутятся вокруг двух парей – Винчестеров. 4 сезон уже разбавляет главных героев появлением Кастиэля – ангела. Его роль заключается в том, чтобы дать понять Сэму и Дину о существовании огромного количества монстров и могущественных чудовищ. На момент выхода 14 сезона нужно считать главными героями следующие лица:

• Дин – старший брат. Сильный духом охотник, который никогда не сдавался и старался быть во всем похожим на собственного отца. Охота на призраков была его работой;

• Сэм – младший брат. Его стремлением было жить нормальной жизнью, как все люди;

• Кастиэль – ангел, который пришел на помощь Винчестерам, вселившись в тело праведника;

• Ник – сосуд Люцифера. Мог контролировать телом человека и властвовать;

• Джек – нефилим, мать которого – простая женщина, а отец – Люцифер. Не желал быть таким, как отец.

Воспитанием Джека всегда занимался Кастиэль.

Все 14 сезонов – это битва против нечистых сил. Однако нельзя не сказать о другом – трагические смерти, новые поиски друзей и даже знакомства с чудовищными существами, когда удавалось найти общий язык, - все это вы увидите, посмотрев все 14 сезонов сериала «сверхъестественное».