Том Круз встретился с Зеленским ради съемок своего нового фильма на Украине

12:16

Звезда фильма «С широко закрытыми глазами» Том Круз прибыл в Киев.

Актера лично пригласил президент Владимир Зеленский. «Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну», - передает ТАСС сообщение пресс-службы украинского президента.

На встрече Зеленский не преминул напомнить голливудскому артисту, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине. Кроме того, президент высказал убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мировых киностудий с громким именем.

Том Круз также посетил украинское метро, оценив станцию «Золотые ворота». Название фильма Куруза пока не разглашается, но киноманы предположили, что актер снимется во второй части боевика «Миссия невыполнима».

