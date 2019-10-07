Режиссерская версия сценария «Андрея Рублева» ушла с молотка

15:18

Авторская версия сценария фильма «Андрей Рублев» исправлениями карандашом части была куплена за 2,6 миллиона рублей в ходе аукциона «12й стул».

Исходная оценка сценария, созданного Андреем Тарковским в соавторстве с Андреем Кончаловским в 1965 году, составляла 70 тысяч рублей и была превышена в 37 раз, сообщает РИА Новости. Еще одним рекордным лотом раздела «Искусство кино» оказался режиссерский синопсис разработка «Сталкера» по мотивам одной из глав повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» с автографом Тарковского. Здесь цена подскочила со 180 тысяч рублей до одного миллиона 600 тысяч.

Фильм «Анндрей Рублев» появился в 1966 году. Она состоит из восьми мало связанных эпизодов, которые показывают Русь в начале XIV века глазами знаменитого иконописца. Рабочее название картины, включающей 8 новелл, выглядело как «Страсти по Андрею».

