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Режиссерская версия сценария «Андрея Рублева» ушла с молотка

15:18 7.10.2019
Режиссерская версия сценария «Андрея Рублева» ушла с молотка
Кадры с сайта kino-teatr.ru

Авторская версия сценария фильма «Андрей Рублев» исправлениями карандашом части была куплена за 2,6 миллиона рублей в ходе аукциона «12й стул».

Исходная оценка сценария, созданного Андреем Тарковским в соавторстве с Андреем Кончаловским в 1965 году, составляла 70 тысяч рублей и была превышена в 37 раз, сообщает РИА Новости. Еще одним рекордным лотом раздела «Искусство кино» оказался режиссерский синопсис разработка «Сталкера» по мотивам одной из глав повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» с автографом Тарковского. Здесь цена подскочила со 180 тысяч рублей до одного миллиона 600 тысяч.

Фильм «Анндрей Рублев» появился в 1966 году. Она состоит из восьми мало связанных эпизодов, которые показывают Русь в начале XIV века глазами знаменитого иконописца. Рабочее название картины, включающей 8 новелл, выглядело как «Страсти по Андрею».
 

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Комментарии читателей
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07.10.2019, 20:53
Гость: Юляша

кому сподобилась эта макулатура ???
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