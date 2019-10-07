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Доходы российского кино упали за 2019 год на 20%

19:18 7.10.2019
Доходы российского кино упали за 2019 год на 20%
© KM.RU, Алексей Белкин
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Суммарные доходы отечественных кинопремьер в прокате составили за 10 месяцев текущего года 9 млрд рублей

Уровень доходов является более чем скромным, потому что это на 20% меньше, нежели годом ранее за означенный период. Лишь один фильм – «Т-34» - заработал 2,3 млрд рублей, сообщает газета «Ведомости».

Недавно вышедший в прокат резонансный российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», продюсеры которого ожидали 2 млрд рублей сборов, к 7 октября заработал в 6 раз меньше – приблизительно 320 млн рублей.

В общей сложности сборы за январь-сентябрь составили 40,3 млрд рублей, это на 9,5% больше, чем за тот же период 2018 года и на 0,6% больше, чем за тот же период 2017 года. Иностранные ленты увеличили сборы на 25% - до 31,3 млрд рублей. По 3 млрд рублей в России собрали картины «Король Лев» и «Мстители: финал», и еще восемь фильмов собрали больше 1 млрд рублей.

Общая доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% за 9 месяцев 2018 года до 22,3%. Причем, по прогнозам издания, в ближайшие месяцы показатель не вырастет.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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