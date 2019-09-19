«Тайна печати дракона»: Вий столкнул лбами Чана со Шварценеггером

Росийско-китайский блокбастер Олега Степченко «Тайна печати дракона» вышел в российский прокат 19 сентября

После блистательной победы над Вием, неутомимый британский путешественник Джонатан Грин отправляется в Москву, где немедленно попадает в острог. Спасением картографа начинает дистанционно, но самоотверженно заниматься его гражданская жена. Казавшееся безнадежным предприятие неожиданно увенчалось успехом. Но тут Грину поступает рискованное предложение: отправляться в Китай для составления карты тамошних земель. Может, право, было бы безопаснее остаться в остроге?

В Китае свои заморочки. Древний дракон, дававший миру восхитительный целебный напиток чай, оказался в плену у злой колдуньи. Для избавления основы китайской экономики от губительных чар необходимы усилия Белой Принцессы. Угадайте, кто ей в этом будет помогать?

Положивший начало «Тайне печати дракона» амбициозный проект «Вий. 3D» был зрелищным, но не без изъянов. Больше всего вопросов вызвали попытки режиссера Олега Степченко совместить бессмертную повесть Гоголя с записками британского картографа, объяснить все сверхъестественные события книги с точки зрения науки и добавить перчинки в виде «православной инквизиции». Все эти феномены совмещались более чем странно, но, по сравнению со своим продолжением, «Вий. 3D» можно считать эталоном сценарного мастерства.

Ключевые события «Тайны печати дракона» даже не шиты белыми нитками, а наскоро скреплены грубой просмоленной бечевой. От «Вия» здесь остались – нет, не рожки да ножки, а неподъемные ресницы, теперь отчего-то приклеенные к страждущему чайному дракону. Картографичские дарования Грина тоже теперь под большим сомнением. Зато к основной фабуле теперь зачем-то добавились китайские легенды, конспирология времен Петра I и… тайна Железной Маски.

Стоит ли удивляться на этом фоне огромному количеству неувязок? Главный вопрос: почему китайская принцесса томится в русских, а российский государь – в британских застенках, ответа так и не получает ответа. Попытка объять необъятное заставляет Олега Степченко и Ко наступать второй раз на одни и те же грабли. «Вий. 3D», несмотря на свою отменную посещаемость, так и не окупился в прокате.

О потенциальной убыточности «Тайны печати дракона» заявили еще до ее выхода на экраны, предъявив финансовые претензии продюсерам – Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру. А, между тем, ради их эпической драки, по большому счету, стоит смотреть весь этот двухчасовой трип. Но ведь этот поединок наверняка можно было поставить гораздо дешевле.

Кадры с сайта kinopoisk.ru

