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Александр Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН

13:16 9.10.2019
Александр Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН
Александр Масляков. Фото с сайта kino-teatr.ru

Многолетний ведущий юмористического конкурса КВН на ТВ Александр Масляков с удивлением воспринял слухи о взятках в КВН.

Шокирующее заявление о поборах в «Клубе веселых и находчивых» сделал экс участник клуба Нурлан Сабуров, который принародно заявил, что, якобы, каждая команда вынуждена выкладывать деньги за игру – чем выше лига, тем больше взнос. Признание было сделано популярному видеоборгеру Юрию Дудю.

В ответ президент КВН Александр Масляков так и не припомнил Сабурова и команду, за которую тот выступал. «Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», - удивленно ответил на запрос радио «Говорит Москва» Масляков.
  

Темы: Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 16:05
Гость: 16:00

Нет комент., наверняка сем до лампочки берут или нет. Да кто этот КВН смотрит. Позавчерашний день. КВН кончился в конце 60-х 20 века.
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