Александр Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН

13:16

Многолетний ведущий юмористического конкурса КВН на ТВ Александр Масляков с удивлением воспринял слухи о взятках в КВН.

Шокирующее заявление о поборах в «Клубе веселых и находчивых» сделал экс участник клуба Нурлан Сабуров, который принародно заявил, что, якобы, каждая команда вынуждена выкладывать деньги за игру – чем выше лига, тем больше взнос. Признание было сделано популярному видеоборгеру Юрию Дудю.

В ответ президент КВН Александр Масляков так и не припомнил Сабурова и команду, за которую тот выступал. «Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», - удивленно ответил на запрос радио «Говорит Москва» Масляков.

