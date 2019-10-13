Заворотнюк Анастасия: последние новости и слухи. Детальный разбор происходящего на сегодняшний день

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О будущем известной актрисы остается только строить догадки на основе последних новостей и слухов

Фото со страницы Анастасии Заворотнюк на Facebook

Краткая биография

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Это известная артистка театра и кино. Населению России она больше всего известна по роли Вики из сериала "Моя прекрасная няня". Также она снялась в нескольких картинах, к примеру, "Хозяйка Белых ночей", "Отдел", "Гоголь.Ближайший".

Заворотнюк в интервью признавалась, что считает главным достижением своей жизни рождение двух детей: сына Майкла и дочери Анны. Оба ребенка появились от бизнесмена Дмитрию Стрюкова. Она развелась с ним в 2006 году после 10 лет брака. В течение 2 лет у нее длился роман с актером Сергеем Жигуновым. И в сентябре 2008 года она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.

О болезни Анастасии Заворотнюк

В начале сентября 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о том, что у актрисы серьезнейшие проблемы со здоровьем. Вскоре источники, которые близки к достоверным, заявили, что у знаменитости рак мозга. Кроме того, на фоне болезни у Анастасии развилась пневмония и полиорганная недостаточность.

Первоначально Заворотнюк лечили в Польше, но после перевезли в Москву. Столичные врачи провели актрисе интенсивную терапию. При этом, представители звезды никак не комментируют ситуацию. Нет информации даже об особенностях болезни Анастасии. Даже дочь Заворотнюк Анна не дает по этому поводу никаких комментариев. Но недавние новости говорят о том, что семья Анастасии перестала хранить молчание. Она выступила с официальным заявлением. В нём говорится о том, что трагедия Заворотнюк - это не тема для публичного обсуждения. Семья обязательно поделится положительными новостями, если они появятся.

Онкология мозга у каждого человека проявляется по-разному. Опухоль может находиться в нескольких местах. Именно поэтому сложно вычислить вероятность излечения. Но врач Гузель Абузарова сообщила, что, отталкиваясь от симптоматики болезни Заворотнюк, можно сделать вывод - она больше никогда не сможет передвигаться самостоятельно.

Профессор-нейрохирург Павел Шнякин рассказал в интервью о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, у знаменитости глиобластома. Это самая страшная разновидность опухоли мозга. Сложность ее лечения заключается в том, что она стремительно прорастает через все отделы мозга. Первые серьезные симптомы возникают через 2-3 месяца. Полностью избавиться от последствий не получится. Речь идет только о поддержании жизнедеятельности. Медиана выживаемости в случае с глиобластомой составляет всего 6 месяцев. Только 10% пациентов живут 2 года и более.

Никакие хирургические методы не помогут. Речь идет только о химиотерапии. Сложность состоит в том, что далеко не всегда удается проникнуть в мозг. Википедия сообщает о том, что эффективной может оказаться лучевая терапия. Последние новости о Заворотнюк очень сильно будут зависеть от компетентности специалистов, занимающихся Анастасией.

Мнения родных и общественности

Анна Заворотнюк (дочь Анастасии) долгое время хранила молчание. Но 12 октября 2019 года сделала заявление о том, что их семье не интересен "хайп". Им не хочется становиться источниками слухов. Также они не будут делиться никакой информацией о состоянии Заворотнюк.

А вот блогер Лена Миро решила немного раскрыть всю правду и намекает, что вся ситуация вовсе может оказаться фейком. Именно она становится генератором разного рода новостей и разоблачений Заворотнюк. По её мнению, Настя Заворотнюк сама виновата в своей болезни. Ситуация у нее аналогична с Жанной Фриске. Звезды накачали себя огромными дозами гормонов для того, чтобы родить. Заверения врачей не подействовали на них.

Кроме того, Лена Миро высказала недоумение в адрес семьи артистки. Она призывает их выступить публично и раскрыть всю информацию о болезни Анастасии. Это позволило бы устранить все сплетни и слухи. Елена Миро уверена, что родственники сами хотят "хайпа". Именно поэтому они не раскрывают правду. Блогер призывает не верить лживым СМИ. К примеру, они сообщают о развившейся у звезды полиорганной недостаточности. Но по её словам с таким недугом можно прожить всего несколько дней.

Своим мнением поделился и Дима Билан. Известный певец встал на сторону родных Анастасии Заворотнюк. Он отметил правильность их позиции. Сейчас и так непростые времена. Наверняка они просто не хотели портить настроение поклонникам актрисы.

Слухи и неподтвержденная информация

Анонимный друг Анастасии решил связаться с одним из известных изданий. Он сказал, что у знаменитости действительно серьезные проблемы со здоровьем. Но ни о какой кончине речи не идет. Новости на сегодня таковы, что Заворотнюк борется за жизнь.

Кроме того, в начале октября начали появляться слухи о том, что очевидцы видели актрису во время ее транспортировки из одной клиники в другую. Якобы это происходило поздней ночью, а за перевозкой следили сами родственники знаменитости. Анонимы сообщили о том, что Анастасия потеряла всю свою былую красоту. Она облысела, ее парализовало. Но в сети нет фотографий, подтверждающих факт транспортировки. И это странно, учитывая, что у большинства москвичей сегодня есть смартфоны с качественными камерами, которые хорошо снимают в условиях недостаточной освещенности.

В сети есть слухи и о том, что родственники уже начали ссориться по поводу наследства Анастасии Заворотнюк. Сомнительные источники сообщают, что на знаменитости числится только одной недвижимости на 500 млн. рублей. Практически четверть от этой суммы приходится на особняк в Подмосковье.

Заворотнюк 2019. Что известно на сегодня?

О будущем известной актрисы остается только строить догадки. Миллионы людей переживают за Анастасию. А многие из них даже ставят свечки в храме и молятся за ее здоровье. Разные публичные личности, к примеру, Нонна Гришаева, Дима Билан и Станислав Садальский высказываются в поддержку Заворотнюк. Они выкладывают трогательные посты в социальных сетях:

Недобросовестные СМИ атакуют родных и знакомых Заворотнюк

В погоне за сенсациями, по мнению родственников и друзей Анастасии, многие представители СМИ переходят все возможные границы. Так, недавно сообщалось, что "охотники за сенсациями" буквально дежурят на кладбище у могил родственников Заворотнюк. Причина корыстна и очевидна, недавно появлялись очередные слухи о якобы смерти Анастасии Заворотнюк, а значит "охотники" понадеялись получить резонансные кадры и большой гонорар за них.

Родственники и друзья Заворотнюк крайне обеспокоены подобным положением дел, недавно режиссер и актер Алексей Кирющенко, который был одним из создателей сериала «Моя прекрасная няня» в крайне жёсткой форме ответил интересовавшемуся здоровьем Анастасии журналисту, диалог был примерно такой:

«Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!» — заявил Алексей.

— Алексей, мы к вам обратились как к коллеге Анастасии.⠀

— В церковь обратитесь! В сатанинскую. Задумайтесь. Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен!

Ситуация настолько накалилась, что родственники Анастасии, которые на данный момент ведут её аккаунт в инстаграме, запустили хештег #противлживсми , под которым публикуют лживые заголовки и фотографии докучающих им журналистов.