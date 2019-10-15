Близкие Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о ее состоянии

12:54

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк наконец-то решила подтвердить ее страшный диагноз.

В распространенном заявлении родные артистки отделили правду от домыслов. «Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения, — говорится в сообщении. — При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки.

Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников.

Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь (в Инстаграме актрисы – прим. ред.) опровергать «сенсационные заявления» и «инсайдерскую информацию» от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!»

До настоящего момента родные актрисы не раз просили прекратить спекуляцию вокруг ее имени, но никаких конкретных комментариев не давали.

