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Близкие Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о ее состоянии

12:54 15.10.2019
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о ее состоянии
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Семья актрисы Анастасии Заворотнюк наконец-то решила подтвердить ее страшный диагноз.

В распространенном заявлении родные артистки отделили правду от домыслов. «Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения, — говорится в сообщении. — При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки.

Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников.

Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь (в Инстаграме актрисы – прим. ред.) опровергать «сенсационные заявления» и «инсайдерскую информацию» от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!»

До настоящего момента родные актрисы не раз просили прекратить спекуляцию вокруг ее имени, но никаких конкретных комментариев не давали.
 

Темы: Анастасия Заворотнюк, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Онкологические заболевания и борьба с ними
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