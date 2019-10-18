Дагестанский «Джокер» пришел в школу с топором, требуя тишины

13:12

Обитатель села Уллуай Левашинского района Дагестана заявился в школу с топором, молотком и в маске Джокера, за что был задержан полицейским.

Инцидент произошел 16 сентября в местном общеобразовательном учреждении. Свой экстравагантный поступок возмутитель спокойствия объяснил тем, что попросил учителей сделать музыку потише, ибо его ребенок плакал и не мог уснуть

«Со слов задержанного, наличие маски и слесарных инструментов было вызвано тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил слесарные работы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что не желал причинять вред здоровью и доставлять неудобства окружающим людям», - сказали в полиции.

В ответ на вопрос полицейских, смотрел ли он фильм «Джокер», мужчина ответил отрицательно. «Нет, фильм не смотрел, даже не являюсь его фанатом, даже не знаю, как он выглядит. Я всего лишь играю в футбол и на плейстейшен».

Фильм «Джокер», повествующий о превращении психически больного клоуна-неудачника в маньяка-анархиста, ранее вызвал протесты родственников жертв, расстрелянных фанатом этого персонажа на премьере «Темного рыцаря. Возрождение легенды» семь лет назад. О присущей «Джокеру» морально-этической двойственности мы писали накануне в подробной рецензии на этот фильм.

