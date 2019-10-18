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Дагестанский «Джокер» пришел в школу с топором, требуя тишины

13:12 18.10.2019
Дагестанский «Джокер» пришел в школу с топором, требуя тишины
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Обитатель села Уллуай Левашинского района Дагестана заявился в школу с топором, молотком и в маске Джокера, за что был задержан полицейским.

Инцидент произошел 16 сентября в местном общеобразовательном учреждении. Свой экстравагантный поступок возмутитель спокойствия объяснил тем, что попросил учителей сделать музыку потише, ибо его ребенок плакал и не мог уснуть

«Со слов задержанного, наличие маски и слесарных инструментов было вызвано тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил слесарные работы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что не желал причинять вред здоровью и доставлять неудобства окружающим людям», - сказали в полиции.

В ответ на вопрос полицейских, смотрел ли он фильм «Джокер», мужчина ответил отрицательно. «Нет, фильм не смотрел, даже не являюсь его фанатом, даже не знаю, как он выглядит. Я всего лишь играю в футбол и на плейстейшен».

Фильм «Джокер», повествующий о превращении психически больного клоуна-неудачника в маньяка-анархиста, ранее вызвал протесты родственников жертв, расстрелянных фанатом этого персонажа на премьере «Темного рыцаря. Возрождение легенды» семь лет назад. О присущей «Джокеру» морально-этической двойственности мы писали накануне в подробной рецензии на этот фильм.
 

Темы: Дагестан, Чрезвычайные происшествия, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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18.10.2019, 17:47
Гость: вадим иванович

масквабад ждёт тебя приезжай таможня даёт добро тут ты найдёшь много земляков и делай с топором или ножом что хошь терпилы отвернутся аминь
18.10.2019, 16:28
Гость: Ка трудно жЫть без Бэнтли

Ага. Давайте ещё запретим «Приключения Буратино». Там злобный дядька хочет сжечь мальчика в очаге разогреть себе таким образом ужин. УжОс! Мальчик хоть и деревянный, но далеко не дурак оказался.
18.10.2019, 14:18
Гость: Анна

Этот фильм надо запретить показывать,а не "Смерть Сталина". Целью этого фильма и есть чтобы научить подростков ходить с топорами. Правительство либеральное и фильмы либеральные. Понятно чего главному актеру фильма понравился этот дурной фильм.
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