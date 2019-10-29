Лимоновцы выставили пикеты в поддержку остросоциального фильма «Сторож»

12:01

Активисты движения Эдуарда Лимонова «Другая Россия» проводят серию одиночных пикетов с призывом посмотреть новый фильм режиссёра Юрия Быкова «Сторож».

Энтузиасты считают, что это должно способствовать спасению российского кино, сообщает Накануне. Неравнодушные люди вышли на улицы в разных городах страны.

Последний фильм Быкова «Завод» о противостоянии рабочих и олигарха, несмотря на свою остросоциальность и многогранность, провалился в прокате. Члены «Другой России» связывают это с отсутствием рекламы фильмов Юрия Быкова, поднимающего в своих картинах очень неудобные вопросы. «Они побуждают человека рефлексировать, а не разжижают его мозги. Системе удобен зритель красиво снятой жвачки, системе не нужно, чтобы ты думал», - говорят активисты.

Для привлечения внимания к «Сторожу», в «Другой России» запустили акцию по распространению информации о нём с хэштэгом #спасирусскоекино и призвали журналистов и блогеров поддержать ее. По сюжету «Сторожа», размеренную жизнь охранника заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров. Всем троим есть что скрывать и от чего прятаться в снежной глуши.

«Другая Россия» — незарегистрированная российская политическая партия. Учреждена 10 июля 2010 года на съезде в Москве членами запрещённой Национал-большевистской партии. 21 января 2011 года партии было отказано в официальной регистрации. Члены партии на современном политическом жаргоне именуются «лимоновцами» или «нацболами».

