Более половины профинансированных Минкультом фильмов не дошли до зрителей

11:35

Свыше половины фильмов, средства на производство которых выделяло с 2015 года Министерство культуры РФ, зрители в кинотеатрах толком не посмотрели.

Такие настораживающие данные получены из недавно опубликованной базы данных по господдержке, сообщают «Ведомости». Между тем, Минкульт и Фонд кино ежегодно выделяют на поддержку кинопроизводства около 5 млрд руб. Причем Фонд финансирует массовое кино, а Минкульт – преимущественно авторские фильмы и дебютные проекты.

Как правило, Минкульт выделяет примерно 30 млн руб. на проект, это безвозвратные средства, продюсеры лишь обязаны завершить картину и сдать ее копию на хранение государству. Обязательства выпустить фильм в кинотеатрах, на ТВ или участвовать в кинофестивалях у них нет.

Начиная с 2015 г. Министерство культуры финансово поддержало 155 картин, следует из государственной базы данных продажи кинобилетов (ЕАИС). Наиболее кассовым фильмом, созданным при поддержке Минкульта, стала комедия «Я худею» от кинокомпании «Друг друга». В ее активе 2,5 млн зрителей и 633 млн руб. кассы. Но для фильмов Минкульта это редкое исключение: 80 фильмов, или больше половины профинансированных картин, в кинотеатрах увидели меньше 10 000 зрителей, т. е. проката у них почти не было. А у 30 картин не набралось и 1000 зрителей.

Ноль зрителей увидели ленту «Любовь без правил», чьи продюсеры Дмитрий Астрахан, Виктория Шамликалашвили и Юлиан Орлов получили в Минкульте 6 млн руб; фильмм «Весури» от продюсера Александра Тютрюмова, а у другой его картины «Бесславные придурки» – смехотворные 230 зрителей, на обе картины бюджет выделил 56 млн руб.

Чуть больше – 3500 – зрителей у двух из трех фильмов киностудии «Ленфильм», на производство которых государство выдало 50 млн руб.: «Птица» и «Развод по собственному желанию».

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский считает такую ситуацию ненормальной. «Смешно говорить о воспитательном кино, которое никто не видел, - возмущается он. – Кого воспитывает Добронравов? Сам себя? Он и так хороший, порядочный и талантливый человек. Задача любого фильма, которое снимается при поддержке государства, – дойти до зрителя: через кинотеатры, через ТВ, через видеосервисы».