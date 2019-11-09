]]>
]]>
Главная Кино Новости

Шесть российских фильмов номинированы на премию «Золотой глобус»

12:27 9.11.2019
Шесть российских фильмов могут получить «Золотой глобус»
Кадр из фильма «Дылда» сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Шесть лент производства России вошли в предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Информация об этом появилась на Американском кинорынке, который проходит сейчас в Санта-Монике (штат Калифорния). «Шесть российских фильмов отобрались в заявку в номинацию премии за лучший фильм на иностранном языке», - сказала сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

За возможность попасть в номинацию, по ее словам, будут соревноваться между собой драма Кантемира Балагова «Дылда» (2019), картина Константина Фама «Кадиш» (2019), фильм Бориса Акопова «Бык» (2019), драма Алексея Козлова «Спасти Ленинград» (2019), триллер Владимира Аленикова «Странники терпенья» (2018), а также приключенческий боевик Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига» (2019).

В общей сложности лонг-лист номинантов премии составляет 93 фильма на иностранном языке из 65 стран. Шорт-лист категории, в который обычно попадают не более четырех-пяти картин со всего мира, будет объявлен 9 декабря.
 

Темы: Золотой глобус, Кино в мире, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.11.2019, 14:57
Гость: Хех!

Наверняка очередная русофобская муть.
***
И наверняка опять сняли на государственные деньги, которые никогда не отобьются.
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.