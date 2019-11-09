Шесть российских фильмов номинированы на премию «Золотой глобус»

12:27

Шесть лент производства России вошли в предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Информация об этом появилась на Американском кинорынке, который проходит сейчас в Санта-Монике (штат Калифорния). «Шесть российских фильмов отобрались в заявку в номинацию премии за лучший фильм на иностранном языке», - сказала сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

За возможность попасть в номинацию, по ее словам, будут соревноваться между собой драма Кантемира Балагова «Дылда» (2019), картина Константина Фама «Кадиш» (2019), фильм Бориса Акопова «Бык» (2019), драма Алексея Козлова «Спасти Ленинград» (2019), триллер Владимира Аленикова «Странники терпенья» (2018), а также приключенческий боевик Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига» (2019).

В общей сложности лонг-лист номинантов премии составляет 93 фильма на иностранном языке из 65 стран. Шорт-лист категории, в который обычно попадают не более четырех-пяти картин со всего мира, будет объявлен 9 декабря.

