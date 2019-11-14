Андрей Кончаловский рад отставанию России от Запада

13:36

Андрей Кончаловский, чей новый фильм «Грех» о Микеланджело вышел 14 ноября, рассказал, что историческое отставание России от Запада идет ей только на пользу.

Кинематографист заметил, что России не надо заниматься соперничеством с соседями. «Мы слишком сильно хотим догнать и перегнать Америку. Слава Богу, что мы отстали и никак не можем этого сделать, - заявил он в интервью «АиФ». – Поэтому у нас ещё остались традиционные представления о человеческих ценностях, которые, кстати, когда-то пришли к нам из Европы».

По мнению режиссера, именно Россия сохраняет пока парадоксальным образом европейские ценности: «Поскольку мы отстали, в хорошем смысле этого слова, именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе. Если так дальше будет продолжаться, пройдёт 10–15 лет, и европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, в Москву, вообще в Россию, чтобы посмотреть, как у них когда-то было».

