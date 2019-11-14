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Андрей Кончаловский рад отставанию России от Запада

13:36 14.11.2019
Андрей Кончаловский рад отставанию России от Запада
Андрей Кончаловский © KM.RU, Алексей Белкин

Андрей Кончаловский, чей новый фильм «Грех» о Микеланджело вышел 14 ноября, рассказал, что историческое отставание России от Запада идет ей только на пользу.

Кинематографист заметил, что России не надо заниматься соперничеством с соседями. «Мы слишком сильно хотим догнать и перегнать Америку. Слава Богу, что мы отстали и никак не можем этого сделать, - заявил он в интервью «АиФ». – Поэтому у нас ещё остались традиционные представления о человеческих ценностях, которые, кстати, когда-то пришли к нам из Европы».

По мнению режиссера, именно Россия сохраняет пока парадоксальным образом европейские ценности: «Поскольку мы отстали, в хорошем смысле этого слова, именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе. Если так дальше будет продолжаться, пройдёт 10–15 лет, и европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, в Москву, вообще в Россию, чтобы посмотреть, как у них когда-то было».
 

Темы: Русская цивилизация, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 18:35
Гость: Патриот Золотой Орды

Золотые слова!
14.11.2019, 17:44
Гость: Юрий

А ты кто и как тебя зовут?Тебе до Михалковых, как до Москвы на карачках.
14.11.2019, 17:41
Гость: такс

Искал значит он на западных артистках ценности но не нашёл и вернулся
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