Певцов в образе Сталина назвал Познера «врагом России»

14:59

Актер Дмитрий Певцов в эксцентричной форме раскритиковал слова Владимира Познера об абортах и мракобесах, которые настаивают на запрете убийств нерожденных детей.

В образе Сталина у себя в Инстаграме Певцов заявил, что Познер доказывает, что он - враг России, который просто хочет, чтобы страна вымерла. Началось с того, что ведущий решил поразмышлять о «либеральном тоталитаризме». Журналисту не понравилась формулировка, которую он услышал во время передачи «Большая игра». Познер был одним из участников политического ток-шоу на Первом канале. Среди прочего речь там зашла о запрете абортов.

По этому поводу Владимир Познер высказал известную позицию: он не только выступает против запрета, но и настаивает, что все, кто поддерживает иную точку зрения, - мракобесы. «Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы всё было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты - то есть такой немножко возврат в Средневековье. И это не либералы, конечно, это просто мракобесы, по крайней мере с моей точки зрения», - передает РИА Новости цитата Познера.

Слова ведущего вызвали закономерное возмущение у актера Дмитрия Певцова. «Владимир Познер, 1934 года рождения, с 1967-го — член КПСС, в 1970 году — секретарь парткома Гостелерадио. Как старший товарищ, я вынужден сделать тебе некоторые замечания. В своей странице инстаграма ты написал несколько странных вещей, — заявил Певцов, приняв в Инстаграме образ Сталина. – То есть для тебя гомосексуализм, убийства детей в утробе матери, гомосексуальные браки — это есть наука, просвещение и прогресс».

Кроме того, Певцов усомнился в достоверности высказывания Познера о том, что десять процентов людей имеют врожденные гомосексуальные наклонности и что это — норма. «Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не было на свете», — сказал актер. Также он напомнил слова Познера о том, что тот чувствует себя в России чужим, и посоветовал ему уехать во Францию.

