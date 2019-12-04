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Певцов в образе Сталина назвал Познера «врагом России»

14:59 4.12.2019
Певцов в образе Сталина назвал Познера «врагом России»
Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина. Стоп-кадр из Инстаграма актера
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Актер Дмитрий Певцов в эксцентричной форме раскритиковал слова Владимира Познера об абортах и мракобесах, которые настаивают на запрете убийств нерожденных детей.

В образе Сталина у себя в Инстаграме Певцов заявил, что Познер доказывает, что он - враг России, который просто хочет, чтобы страна вымерла. Началось с того, что ведущий решил поразмышлять о «либеральном тоталитаризме». Журналисту не понравилась формулировка, которую он услышал во время передачи «Большая игра». Познер был одним из участников политического ток-шоу на Первом канале. Среди прочего речь там зашла о запрете абортов.

По этому поводу Владимир Познер высказал известную позицию: он не только выступает против запрета, но и настаивает, что все, кто поддерживает иную точку зрения, - мракобесы. «Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы всё было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты - то есть такой немножко возврат в Средневековье. И это не либералы, конечно, это просто мракобесы, по крайней мере с моей точки зрения», - передает РИА Новости цитата Познера.

Слова ведущего вызвали закономерное возмущение у актера Дмитрия Певцова. «Владимир Познер, 1934 года рождения, с 1967-го — член КПСС, в 1970 году — секретарь парткома Гостелерадио. Как старший товарищ, я вынужден сделать тебе некоторые замечания. В своей странице инстаграма ты написал несколько странных вещей, — заявил Певцов, приняв в Инстаграме образ Сталина. – То есть для тебя гомосексуализм, убийства детей в утробе матери, гомосексуальные браки — это есть наука, просвещение и прогресс».

Кроме того, Певцов усомнился в достоверности высказывания Познера о том, что десять процентов людей имеют врожденные гомосексуальные наклонности и что это — норма. «Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не было на свете», — сказал актер. Также он напомнил слова Познера о том, что тот чувствует себя в России чужим, и посоветовал ему уехать во Францию.
 

Темы: Русофобия, Актеры и актрисы российского кино, Демографическая ситуация в России, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 16:15
Гость: Товарищ Сухов

Есть среди актеров мудрые мужчины!
А также женщины, освобожденные женщины востока!
04.12.2019, 15:39
Гость: офицер

Наша пресса как всегда все скрывает. На самом деле Певцов высказался еще очень более резко. Актер предположил, что Познеру, который владеет недвижимостью во Франции и является гражданином Израиля, наплевать на Россию. "И чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд, Он Познер не русский по духу. Это – враг России. Человек, который хочет, чтобы она вымерла".
04.12.2019, 15:35
Гость: АНТУАН

Помнится, Певцов снимался в антисталинском фильме «В круге первом« по произведению А.И Солженицына, а нынче в оголтелого патриота перекрасился, спутался с такими СМИ как «Царьград« или ФАН.Хамелеон-однако.
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