«Спокойной ночи, малыши» представит сериал «Дядя Степа»

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Отмечающая свой 55-летний юбилей программа «Спокойной ночи, малыши!» намерена выпустить новый сериал по мотивам стихотворения «Дядя Степа».

Плоды трудов авторы передачи намерены представить уже весной 2020-го года, сообщает РИА Новости. «Уже после апреля мы презентуем сериал по мотивам стихотворения «Дядя Степа» Сергея Михалкова. Мы сделали версию, в которой герой будет не милиционером, а сотрудником МЧС. Вместе с детьми он будет приходить на помощь, спасать в разных ситуациях», - рассказал Митрошенков. продюсер передачи Александр Митрошенков.

Подобный сериал, по убеждению продюсера, поможет современным детям лучше понять, как вести себя в случае чрезвычайного происшествия и реагировать на опасность. «Начиная с осеннего сезона и до апреля следующего года у нас будет много выпусков, которые так или иначе связаны с юбилеем», – добавил продюсер передачи.

