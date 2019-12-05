]]>
]]>
Главная Кино Новости

«Спокойной ночи, малыши» представит сериал «Дядя Степа»

12:51 5.12.2019
«Спокойной ночи, малыши» представит сериал «Дядя Степа»
Фото с офстраницы телепередачи в Facebook
Материалы по теме:

Отмечающая свой 55-летний юбилей программа «Спокойной ночи, малыши!» намерена выпустить новый сериал по мотивам стихотворения «Дядя Степа».

Плоды трудов авторы передачи намерены представить уже весной 2020-го года, сообщает РИА Новости. «Уже после апреля мы презентуем сериал по мотивам стихотворения «Дядя Степа» Сергея Михалкова. Мы сделали версию, в которой герой будет не милиционером, а сотрудником МЧС. Вместе с детьми он будет приходить на помощь, спасать в разных ситуациях», - рассказал Митрошенков. продюсер передачи Александр Митрошенков.

Подобный сериал, по убеждению продюсера, поможет современным детям лучше понять, как вести себя в случае чрезвычайного происшествия и реагировать на опасность. «Начиная с осеннего сезона и до апреля следующего года у нас будет много выпусков, которые так или иначе связаны с юбилеем», – добавил продюсер передачи.
 

Темы: Кино в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса, Телевидение и его влияние на общество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.