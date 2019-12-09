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«Стекло» и «Люди в черном: Интернэшнл» попали в список худших фильмов года

12:08 9.12.2019
Люди в черном: Интернэшнл
Кадр «Стекло» с сайта kinopoisk.ru
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Эксперты кино издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман сформировали антирейтинг худших фильмов 2019 года.

«Черный» список состоит из десяти лент. Самым сомнительным фильмом топ-5 картин по версии Дебружа стал «Дамбо» Тима Бертона с Евой Грин, Колином Фарреллом, Дэнни ДеВито и Майклом Китоном в главных ролях, сообщает Lenta.Ru. Фильм представляет собой адаптацию одноименного диснеевского мультфильма 1941 года. Вторую позицию заняла картина «Стекло» М. Найта Шьямалана. На третьей строчке — «Лакиша» Джереми Савилла. В антирейтинг также вошли «Море соблазна» Стивена Найта и Yesterday Дэнни Бойла.

Анитирейтинг фильмов по версии Глибермана возглавила картина «Люди в черном: Интернэшнл» с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном. Картина стала спин-оффом франшизы «Люди в черном» и четвертым фильмом серии. Второе место заняла мелодрама «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк, третье — «последние полчаса "Однажды в… Голливуде"». Рецензента категорически не устроило, как режиссер фильма Квентин Тарантино переписал историю преступлений Чарльза Мэнсона. В топ-5 также попали «Рокетмен» и «Проклятие Аннабель 3».
 

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