«Стекло» и «Люди в черном: Интернэшнл» попали в список худших фильмов года

12:08

Эксперты кино издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман сформировали антирейтинг худших фильмов 2019 года.

«Черный» список состоит из десяти лент. Самым сомнительным фильмом топ-5 картин по версии Дебружа стал «Дамбо» Тима Бертона с Евой Грин, Колином Фарреллом, Дэнни ДеВито и Майклом Китоном в главных ролях, сообщает Lenta.Ru. Фильм представляет собой адаптацию одноименного диснеевского мультфильма 1941 года. Вторую позицию заняла картина «Стекло» М. Найта Шьямалана. На третьей строчке — «Лакиша» Джереми Савилла. В антирейтинг также вошли «Море соблазна» Стивена Найта и Yesterday Дэнни Бойла.

Анитирейтинг фильмов по версии Глибермана возглавила картина «Люди в черном: Интернэшнл» с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном. Картина стала спин-оффом франшизы «Люди в черном» и четвертым фильмом серии. Второе место заняла мелодрама «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк, третье — «последние полчаса "Однажды в… Голливуде"». Рецензента категорически не устроило, как режиссер фильма Квентин Тарантино переписал историю преступлений Чарльза Мэнсона. В топ-5 также попали «Рокетмен» и «Проклятие Аннабель 3».

