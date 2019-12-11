В мультфильме по детской книге Пола Маккартни прозвучат песни Beatles

13:35

Компания Netflix объявила об экранизации детской книги Пола Маккартни «Высоко в облаках», увидевшей свет в 2005 году.

Это будет анимационный фильм, в создании которой примет участие французская киностудия Gaumont, а режиссером выступит номинант на премию «Оскар» Тимоти Рекарт, сообщает РИА Новости.

В ленте прозвучат оригинальные песни Beatles. «Мы очень рады партнерству с Netflix. Они прекрасно дополняют команду Gaumont, думаю, никто лучше них не сможет донести наш проект до широкой аудитории. Мне всегда нравились мультфильмы, и этот проект имеет для меня огромное значение», - заявил Маккартни.

Книгу «Высоко в облаках» Маккартни сочинил в соавторстве с детским писателем Филипом Арда и мультипликатором Джеффом Данбаром. В ней идет речь о приключениях бельчонка и его верных друзей, которые оказываются высоко в облаках и противостоят сове-тирану, которая крадет голос у каждого, кто выступает против.

