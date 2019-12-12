Волка в новом «Ну, погоди!» попробуют отучить от сигарет

12:25

Неприкаянный Волк из мультфильма «Ну, погоди!» в новых сериях может «завязать» с курением.

Связано это с изменившимся восприятием анимации у нынешней аудитории мультфильма. «Я думаю, Волку придется бросить вредные привычки. Раньше герой курил, и это была характерная и узнаваемая черта определенного социального класса, - рассказал ТАСС директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Времена изменились, и нам необходимо соответствовать новому контексту. Тем более, в настоящее время требования к содержанию анимационного контента, его безопасности существенно возросли».

Тему запретов Машковцев аккуратно обошел. «Анимация иначе воспринимается современным зрителем, в том числе современным родителем, педагогические функции на ее тоже возлагаются, и демонстрация правильных моделей поведения - это тоже часть условий, в которых мы работаем», - добавил он.

Совсем недавно киностудия объявила о запуске разработки нового цикла мультфильмов про «Ну, погоди!» в честь 50-летия ленты. Премьеру пилотной сери пока назначили на начало лета 2020 года.

