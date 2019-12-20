Владелец пиратской киносети впервые осужден в России

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В Росси был впервые создан прецедент по выносу приговора владельцу сети подпольных онлайн-кинотеатров

Красногорский горсуд Московской области приговорил к двум годам условно владельца крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv. Житель Подмосковья, имя которого не называется, в суде свою вину не признал, сообщает «Коммерсантъ». Зато суд признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года

Участником расследования стала международная компания в сфере кибербезопасности Group-IB. По ее данным, владелец сети получал контент от одного из крупнейших пиратских CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента) — Moonwalk. Рекламодателями его пиратских сайтов по традиции являлись онлайн-казино, которые также через CDN-провайдеров поставляли готовый контент с уже вшитым в видеоряд рекламным блоком.

Сначала сотрудники Group-IB сами предупреждали хозяина пиратской сети о нарушении им авторских прав законных владельцев видеопродукции. Однако тот не реагировал, а при блокировке своих «зеркал» создавал новые. В итоге законный правообладатель обратился в правоохранительные органы. В результате следственное управление по СВАО ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

Присоединившиеся к расследованию специалисты Group-IB выявили цифровые следы преступника, а затем установили его личность. «Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности,— говорит руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.— На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают "пиратки" в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится».

