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Определены самые ожидаемые кинопремьеры 2020 года

12:57 21.12.2019
Определены самые ожидаемые кинопремьеры 2020 года
Кадр фильма "Хищные птицы" сайта kino-teatr.ru
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В интернете появился список десяти самых ожидаемых кинопремьер 2020 года по версии авторитетного сайта IMDb.

Главным принципом стали отнюдь не рейтинги пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro, сообщает РИА Новости.

Таким образом, в тройке лидеров оказались: «Хищные птицы», «Соник в кино» и «Топ Ган: Мэверик». Четвертую и пятую позиции заняли «Не время умирать» и «Черная вдова». Также в списке оказались: «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King’s Man: Начало», «Форсаж 9».

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» - американский супергеройский фильм производства DC Entertainment режиссёра Кэти Янь. По сюжету, группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису. В прокат картина должна выйти 6 февраля 2020 года.
 

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Комментарии читателей
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21.12.2019, 13:17
Гость: УЕ6

САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ ПРЕМЬЕРА В РОССИИ -ЭТО ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ПО ВСЕМ КАНАЛАМ... ИЛИ РУССКИЙ БУНТ... ПОТОМУ ЧТО ДОСТАЛА КАК МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ТАК И ЗАПАДНАЯ...У РУССКИХ ОДИН ШАНС -НАПУГАТЬ ВЕСЬ МИР ЧТОБЫ ОТСТАЛИ ОТ РУССКИХ... БУДЕМ МОЧИТЬ И КРАСНЫХ И БЕЛЫХ И ЗЕЛЕНЫХ И ГОЛУБЫХ И ОРАНЖЕВЫХ...ВСЕ ДОСТАЛИ.. А ЗАЧЕМ НАМ ТОГДА РАКЕТЫ С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ? ЗАЧЕМ НАМ ВООБЩЕ ОРУЖИЕ ЕСЛИ О НАС ВЫТИРАЮТ НОГИ? ПОДЫХАТЬ - ТАК С МУЗЫКОЙ!!! ДА ТАК ЧТОБЫ ВЕСЬ МИР ВЗДРОГНУЛ!!!
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