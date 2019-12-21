Определены самые ожидаемые кинопремьеры 2020 года

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В интернете появился список десяти самых ожидаемых кинопремьер 2020 года по версии авторитетного сайта IMDb.

Главным принципом стали отнюдь не рейтинги пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro, сообщает РИА Новости.

Таким образом, в тройке лидеров оказались: «Хищные птицы», «Соник в кино» и «Топ Ган: Мэверик». Четвертую и пятую позиции заняли «Не время умирать» и «Черная вдова». Также в списке оказались: «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King’s Man: Начало», «Форсаж 9».

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» - американский супергеройский фильм производства DC Entertainment режиссёра Кэти Янь. По сюжету, группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису. В прокат картина должна выйти 6 февраля 2020 года.

