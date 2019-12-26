Мединский объявил о смене руководства в «Роскино»

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Министр культуры Владимир Мединский подтвердил слухи о смене руководства компании "Роскино" в ближайшее время, пишет "Интерфакс".

"Роскино" занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях и с 2011 года ее возглавляет Екатерина Мцитуридзе.

В начале текущей недели совет директоров организации рекомендовал Росимуществу снять с должности Мцитуридзе, а на ее место назначить Евгению Маркову, которая является директором по связям с индустрии "Экспоконтента" и в этом качестве занимается продвижением российского кино.

Мединский, подтвердив увольнение Мцитуридзе, не объявил, кто же займет ее место. Глава Минкульта поблагодарил руководство "Роскино" за работу, добавив, что наступило время "перезагрузки" компании. Смена главы компании призвана вывести ее на "качественно другой уровень". Мединский отметил, что это "консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии", которые "просто хотят видеть эту компанию немного другой".

Как ранее сообщала газета "Ведомости", 23 декабря на совете "Роскино" Мцитуридзе отчиталась о результатах работы за 2019 год, и совет нашел эти результаты неудовлетворительными. Издание напомнило, что с Мцитуридзе уже несколько лет конфликтует часть российских продюсеров, которые уверены, что продвижением отечественных фильмов необходимо заниматься более эффективно.

Назначение Марковой "Роскино" лоббировали крупнейшие российские продюсерские компании, в том числе Art Pictures, СТВ, "Централ партнершип" (ЦПШ, входит в "Газпром-медиа"), студия "Союзмультфильм", "Национальная медиа группа" (НМГ) и другие.