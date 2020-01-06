Названы лауреаты премии «Золотой глобус»

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В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Победителем в номинации "Лучшая драма" стал фильм режиссера Сэма Мендеса "1917", рассказывающий о событиях Первой мировой войны. В этой номинации также были представлены ленты "Брачная история" (реж. Ноа Баумбах), "Ирландец" (реж. Мартин Скорсезе), "Джокер" (реж. Тодд Филлипс) и "Два папы" (реж. Фернанду Майреллиш).

Награда за лучшую режиссуру также досталась Мендесу. Лучшим драматическим актером стал Хоакин Феникс ("Джокер"), аналогичную награду в женской категории получила Рене Зеллвегер ("Джуди").

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" получил награду как лучшая комедия/мюзикл. Сам Тарантино был признан лучшим сценаристом, а Брэд Питт получил награду за лучшую роль второго плана.

Лучшей картиной на иностранном языке стала лента "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, лучшим телесериалом признан "Чернобыль" телеканала НВО.

Специальные награды получили актер Том Хэнкс (премия за вклад в развитие кинематографа) и телеведущая Эллен Дедженерес (за вклад в развитие телевидения)

Премия "Золотой глобус" вручается в более чем 20 категориях, в том числе за актерскую работу, сценарий и режиссуру.