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Скончался режиссер фильмов «Чародеи» и «Приключения Электроника»

10:07 13.01.2020
Кадр из фильма "Чародеи"
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В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, известный по кинолентам "Приключения Электроника" и "Чародеи". О смерти кинематографиста на своей странице в Facebook написал режиссер и сценарист Михаил Идов.

Бромберг скончался в Детройте 10 января, где жил с 1990-х годов. С момента своего переезда в США режиссер уже не занимался кино.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 году и работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Так, он снял "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968 год), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). В 1989 году он сделал несколько выпусков "Ералаша".

Наибольшую известность Бромбергу принесли фильмы "Приключения Электроника" (1980) и новогодняя лента "Чародеи" (1982).

Темы: Персоны и деятели российского кино
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