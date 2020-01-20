Актриса Нина Русланова была экстренно госпитализирована

12:52

Актриса Нина Русланова была срочно госпитализирована в одну из московских больниц.

По данным телеграм-канала Mash, 74-летняя артистка испытывает хронические проблемы с сердцем. Например, недавно у нее диагностирован пароксизм предсердий (приступ аритмии, длящийся не более семи дней). Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Дочь актрисы Олеся не подтвердила эту информацию. По ее словам, Русланова чувствует себя «для своего возраста приемлемо».

О госпитализации Руслановой также сообщалось 16 января, однако позднее ее дочь заявила, что актриса находится в санатории.

