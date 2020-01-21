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Определены самые лучшие фильмы текущего столетия

16:58 21.01.2020
Определены самые лучшие фильмы текущего столетия
Кадр из фильма «Материнский инстинкт» с сайта kinopoisk.ru
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Влиятельный журнал Empire составил рейтинг лучших фильмов XXI века.

Абсолютным лидером стал боевик Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедший в 2015-м году, сообщает Lenta.Ru. Ленту охарактеризовали как бескомпромиссный и «совершенно безумный в концепции и исполнении» проектом, ставшим поразительным примером экшн-жанра.

Вторую позицию заняла кинолента 2001 года «Властелин Колец: Братство Кольца», снятая Питером Джексоном. По вердикту журналистов, режиссеру удалось не только с душой и юмором изобразить мир, описанный в произведениях Джона Толкина, но и заставить зрителей начать всерьез относиться к жанру фэнтези.

Венчает тройку фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь», премьера которого состоялась в 2008-м году. Отмечается, что работа кинематографиста «отражает Америку, изо всех сил пытающуюся смириться с травмой 11 сентября», а также представляет лучшую интерпретацию образа Джокера, роль которого исполнил Хит Леджер.

На четвертой позиции оказалась картина «Начало», а на пятой — «Лунный свет». В первую десятку также вошли ленты «Социальная сеть», «Мстители: Война бесконечности», «Прочь», «Лабиринт Фавна» и «Трудности перевода».
 

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