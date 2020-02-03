«Золото Колчака» - новый взгляд на последний период жизни адмирала

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Фильм «Золото Колчака» автора фильма Елены Чавчавадзе посвящён одной из самых трагических личностей российской истории – адмиралу Александру Васильевичу Колчаку.

Он - исследователь Арктики, герой Порт-Артура, кавалер боевых орденов – Святого Георгия Победоносца, Святого Владимира, Святой Анны и Святого Станислава, награждённый золотым Георгиевским оружием, Верховный правитель России и Верховный Главнокомандующий Русской армии во время Гражданской войны.

Создатели фильма предлагают по-новому взглянуть на последний период жизни А.В. Колчака в свете Золотого запаса Российской империи, волю судеб оказавшегося под его контролем и ставшего истинной причиной его гибели.