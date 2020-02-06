Евгений Петросян выразил полное удовлетворение своей пенсией

14:46

Телеюморист Евгений Петросян заявил, что он вполне доволен своим пенсионным обеспечением.

При этом сумма, которую он получает в качестве пенсии, отнюдь не запредельная. «У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы, - заявил Петросян Телепрограмме. – Я сейчас на репетиции. Я прервался. Люди сидят, слушают и смеются».

Ранее популярная телеведущая Елена Ханга сказала, что получает всего 23 тысячи от государства, и ей этого катастрофически не хватает. Актер Станислав Садальский получает 50 тысяч рублей. Правда, 30 тысяч ему доплачивает мэр столицы Сергей Собянин за звание «Заслуженный артист». А вот певица Любовь Успенская, которой 65 лет, от пенсии отказалась.

Что касается Евгения Петросяна, то он после развода с Еленой Степаненко женился в прошлом году на своей помощнице – 30-летней Татьяне Брухуновой.

