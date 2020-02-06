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Евгений Петросян выразил полное удовлетворение своей пенсией

14:46 6.02.2020
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Телеюморист Евгений Петросян заявил, что он вполне доволен своим пенсионным обеспечением.

При этом сумма, которую он получает в качестве пенсии, отнюдь не запредельная. «У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы, - заявил Петросян Телепрограмме. – Я сейчас на репетиции. Я прервался. Люди сидят, слушают и смеются».

Ранее популярная телеведущая Елена Ханга сказала, что получает всего 23 тысячи от государства, и ей этого катастрофически не хватает. Актер Станислав Садальский получает 50 тысяч рублей. Правда, 30 тысяч ему доплачивает мэр столицы Сергей Собянин за звание «Заслуженный артист». А вот певица Любовь Успенская, которой 65 лет, от пенсии отказалась.

Что касается Евгения Петросяна, то он после развода с Еленой Степаненко женился в прошлом году на своей помощнице – 30-летней Татьяне Брухуновой.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 23:13
Гость: Олег гостю

Рано вы Абрамовича на пенсию отправили. Ему еще лет двенадцать до нее, как говорится, дожить бы страдальцу до вожделенных 65-ти.
06.02.2020, 23:11
Гость: Олег

Ему пенсии хватает на кофе, пока он работает. А как станет совсем немощным, станет ещё довольнее жизнью - на кофе в кафешках уже тратиться не придется.
06.02.2020, 21:10
Гость: Александр1

Евгений, если бы у меня был миллиард рублей как у тебя,меня бы тоже устроила моя пенсия в размере 11.5 тыс.рублей.
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