Культовый фильм Годара «На последнем дыхании» вновь покажут в России

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Первый фильм «На последнем дыхании» классика французского кино Жан-Люка Годара вновь выйдет в России на больших экранах

21 февраля кинокомпания Russian World Vision при поддержке журнала «Искусство кино» и Французского Института при Посольстве Франции в России представят дебютный полнометражный фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» с Джин Сиберг и Жан-Полем Бельмондо в главных ролях.

Фильм «На последнем дыхании» выходит в год 90-летия легендарного режиссёра и за неделю до российского релиза драмы «Опасная роль Джин Сиберг» о важном периоде в жизни актрисы. Для Джин Сиберг «На последнем дыхании» Годара стал главным событием в карьере, а сам фильм — одной из первых и наиболее характерных картин «французской новой волны».

Мишель Пуакар (Жан-Поль Бельмондо) — настоящий прожигатель жизни, зарабатывающий на жизнь кражами дорогих машин. Он никогда не задумывается о последствиях своих криминальных выходок — просто живёт, как хочет, ни на кого не рассчитывая, ни с кем не считаясь. Уходя от преследования на угнанной машине, Мишель убивает выстрелом следующего за ним полицейского. Без гроша в кармане, преследуемый полицией, он возвращается к своей американской подружке Патриции (Джин Сиберг). Хотя Патриция всё время сомневается в разумности своих действий, она не может побороть своего влечения к молодому человеку. Они начинают проводить время вместе, скрываясь от полицейских и воруя машины, чтобы заработать денег на бегство в Италию.

«На последнем дыхании» — культовый фильм, кажется, в этой картине объединились все признаки манифеста поколения 60-х: сценарий Годара и Франсуа Трюффо с героем-авантюристом, декларацией равноправия полов и политической свободы, а также особый стиль съёмки и множество технических приёмов, которые создают впечатление непосредственности, почти документальности изображаемых событий.

Специальные показы фильма «На последнем дыхании» пройдут в:

- Москве 21 февраля в киноцентре «Октябрь» в рамках «КАРО.Арт»

- Санкт-Петербурге, 21 февраля, кинотеатр «Аврора»

- Новосибирске, 22 февраля, кинотеатр «Победа»

- Ростове-на-Дону, 24 февраля, кинотеатр «Горизонт Cinema&Emotion

