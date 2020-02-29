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Актер Александр Боев намерен отсудить у студии Михалкова 80 миллионов

08:45 29.02.2020
Актер Александр Боев намерен отсудить у студии Михалкова 80 миллионов
Александр Боев в «Превосходстве Борна». Кадры с сайта kino-teatr.ru
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Актер сериалов «Глухарь», «Универ» и «Воронины» подал в суд иск о защите авторских прав к Никите Михалкову и его студии «ТриТэ» на 80 миллионов рублей.

Артист, сыгравший крохотную роль таксиста еще в 2004 году в московской части голливудского фильма «Превосходство Борна», считает, что ему полагается роялти, сообщает Телеграм-канал Mash. Студия «ТриТэ» была партнером по производству этого фильма. Первое судебное заседание назначено на 12 марта.

Это не первая попытка Боева дать ход делу. В октябре прошлого года он безуспешно попытался привлечь к ответу вместе с «ТРИТЭ» студию Universal Pictures. Между датой поступления дела в апелляционную инстанцию и завершением его рассмотрения прошло 5 дней.

Он требовал признать незаконным присвоение ответчиком исключительных прав на использование созданного истцом образа при исполнении роли в фильме и его использование. Однако суд отклонил претензии актера, после чего тот подал апелляцию и снова проиграл.
Комментариев от Никиты Михалков пока не было.

 

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Комментарии читателей
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29.02.2020, 11:24
Гость: Юляша

Дайте ему там на водку кто-нибудь :)
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