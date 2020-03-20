Борису Ельцину посвятят сериал в духе политического триллера

12:05

Сервис «КиноПоиск HD» займется производством политического триллера «Сердечный приступ» по мотивам одноименной книги Михаила Зыгаря.

Премьера сериала планируется в середине 2021 года, сообщает Kinopoisk. Новая книга Михаила Зыгаря «Сердечный приступ», написанная в жанре нон-фикшн, появится в сентябре 2020 года в издательстве «Альпина Паблишер». Она расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х, в частности, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.

Автором сценария и продюсером сериала выступит сам Михаил Зыгарь. Производством проекта займется компания «Вейк Ап Продакшен», которую Михаил Зыгарь и Нателла Крапивина специально открыли для съемок сериала «Сердечный приступ». «Когда я пишу свои книги, я с самого начала представляю, как они будут выглядеть в качестве сериалов. Поэтому я очень рад возможности превратить свою новую книгу в художественный сериал», — рассказал Михаил Зыгарь.

Съемки сериала «Сердечный приступ» начнутся после выхода одноименной книги. «Сейчас многие российские авторы переосмысляют события 1990-х годов, в которые уже трудно поверить, - говорит директор по контенту «КиноПоиск» HD Ольга Филипук. - Михаил Зыгарь умеет рассказывать историю нашей страны так, будто это увлекательный роман, поэтому мы очень рады, что его новый проект будет создан для нашего онлайн-кинотеатра.

Сериал будет состоять из одного сезона, включающего восемь эпизодов по 60 минут.

