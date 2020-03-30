«Наша корона сильнее вируса»: конкурс красоты провели подпольно

Оксана Федорова оказалась в центре скандала, отправившись в разгар пандемии коронавируса на подпольный конкурс красоты

Оксана Федорова с конкурсанткой. Фото из соцсетей

Коронавирус серьезно ударил по индустрии развлечений. Отменены все концерты, спектакли, кинопоказы и прочие массовые мероприятия. Некоторые перешли на интернет-трансляции, которые тоже вскоре грозятся отменить. Нежелательны и любые передвижения по стране – не говоря уж и закрытых границах. И вдруг выясняется, что телеведущая Оксана Федорова побывала на конкурсе «Краса Новосибирска» - да ещё и подпольно проведенном!

Постановление мэра Новосибирска Анатолия Локтя четко прописывает: развлекательные мероприятия с 28 марта по 5 апреля под запретом. Но прямо аккурат 28 марта в городе тайно прошел конкурс «Краса Новосибирска», сообщает КП. Цифры, по нашим непростым временам, шокируют: из 32-х участниц марафона 14 были дети. Со «свадебной генеральшей» Оксаной Фёдоровой они преспокойно делали селфи, не заботясь о соблюдении необходимой при карантине дистанции в 1,5-2 метра.

Директор конкурса «Краса Новосибирска» Мария Филиппова попыталась оправдаться. «Меня мамы девочек-участниц умоляли не отменять финал: мы четыре месяца к нему готовились, - объяснила КП-Новосибирск она. – А дети так мечтали увидеть Оксану Федорову! Именно из-за ее графика мы раньше не могли провести финал: 27 марта она не могла быть на конкурсе, а 28 смогла...»

Место проведения конкурса Филиппова наотрез отказалась раскрывать – боится «подставлять» арендодателей. «О постановлении, конечно, знали, - признается она. - Из-за него нам несколько раз пришлось менять помещение, арендаторы нам отказывали. Мероприятие мы сделали закрытым, без зрителей (хотя изначально на финал продавали билеты –ред.). Деньги за билеты зрителям сейчас возвращаем – там от 1,5 до 2 тысяч рублей…»

Организаторы конкурса уверяют, что для дезинфекции на мероприятии использовались маски и гели-антисептики. «Решили, что мы – крепкие сибиряки, и наша корона - сильнее вируса, - заявила мама одной из конкурсанток. – На конкурс запретили приходить всем, у кого есть хоть малейшие признаки ОРВИ… - Понятно, что на сцене все участницы были без масок. А в остальное время - носили. Гости маски вообще не снимали».

Тем не менее, судя по фото и видео, все поголовно в зале дефилируют без масок. Вызывает сомнения и информация о не превышении на площадке лимита 50 человек. Считаем сами: 32 участницы, а ещё организаторы, стилисты, визажисты и, конечно же, родители 14-ти девочек-конкурсанток. Число уверенно близится к сотне…

Летавшая специально в Новосибирск, чтобы поучаствовать в работе жюри на конкурсе, телеведущая Оксана Фёдорова не видит ничего зазорного в проведении «Красы Новосибирска» и утверждает, что в зале было не больше пятидесяти человек. «Просто девушки очень готовились – три месяца - к этому, - объясняет Федорова. – И переносить - как-то... Тем более, в отдаленных регионах это не так затронуто, как в столице. Поэтому мы попали в самый последний момент. У нас (в Москве) с понедельника всех сажают на выходные. Так что фактически до понедельника у меня все были рабочие дни, абсолютно все».

Федорова признается, что не уходит на карантин в неделю самоизоляции и в Москве. «Я в любом случае продолжаю работать. Я тружусь в Департаменте культуры, в государственном учреждении. Здесь уже мало людей. Но те, кому позволено работать – госучреждения, мы обеспечиваем дежурство сотрудников по очереди. Конечно, массовые мероприятия отменены».

Что бы ни говорили причастные к «Красе Новосибирска», из-за нарушения карантинного постановления организаторов конкурса запросто могут лишить лицензии. «Это прямое нарушение постановления мэра. Присылайте данные о конкурсе, рассмотрим вопрос о том, чтобы организатора мероприятия лишили лицензии», - заявила Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

А вот к уголовной ответственности организаторов привлечь вряд ли выйдет – поскольку на данный момент еще не принят закон, в котором четко бы было прописано наказание за подобное нарушение.