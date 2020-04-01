Обнародован список лучших классических фильмов об эпидемиях

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Кинообозреватель из США Скотт Файнберг сформировал топ фильмов, относящихся к периоду «Золотого века Голливуда», в которых рассказывается об эпидемиях, инфекционных заболеваниях и их преодолении. .

Вне конкуренции оказалась драма Уильяма Уайлера «Иезавель» (1938 год). Действие происходит в середине XIX века в Новом Орлеане, передает РИА Новости. Пара рассорилась, обеспеченный жених уехал. Спустя он вернулся в Новый Орлеан, в котором свирепствует желтая лихорадка, и вновь встречает суженую Джули. Несмотря на страшное время, она попробует доказать ему свою любовь.

Критик рекомендует мелодраму «Эрроусмит» (1931 года), которую снял Джон Форд по одноименному роману Синклера Льюиса. Молодого врача Мартина Эрроусмита (Рональд Колман) отправляют на Карибские острова, где вспыхнула эпидемия бубонной чумы. Там ему предстоит испытать сыворотку, которую он разработал годами ранее.

Скотт Файнберг включил в подборку и драму Джорджа Кьюорка «Дама с камелиями» (1936 год), основанную на классической пьесе Александра Дюма. Действие разворачивается в 19-м веке в Париже. Ленту стоит пересмотреть ради прекрасных Греты Гарбо (Маргарита) и Роберта Тейлора (Арман).

Замыкает список кинокритика фильм 1934 года «Разрисованная вуаль». Супруги Кэтрин (Грета Гарбо) и бактериолог Уолтер Фейн (Герберт Маршалл) переезжают в Китай, где муж большую часть времени посвящает работе. Между супругами начинается разлад – и лишь эпидемия холеры их делает ближе друг к другу.

