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Дочь Ивана Охлобыстина заражена коронавирусом

14:01 6.04.2020
Дочь Ивана Охлобыстина заражена коронавирусом
Анфиса Охлобыстина. Фото из Инстаграма
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Дочь актера и пребывающего во временном запрете на служение священника РПЦ Ивана Охлобыстина Анфиса заражена коронавирусом.

Доктора позволили 23-хлетней пациентке оставаться на домашнем карантине, сообщает Lenta.Ru. В Инстаграме  Анфиса подтвердила информацию об инфицировании SARS-CoV-2 и рассказала, что у нее проявились такие симптомы, как насморк, потеря обоняния, однако температуры тела нормальная (36,8 градуса). «Спасибо всем за переживания, я уверена: все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе — это сила! (...) Храни вас Бог!» — отреагировала она, порекомендовав соблюдать режим самоизоляции.

У 53-летнего Охлобыстина шестеро детей — двое сыновей и четыре дочери.
 

Темы: Коронавирус, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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