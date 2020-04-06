Дочь Ивана Охлобыстина заражена коронавирусом

14:01

Дочь актера и пребывающего во временном запрете на служение священника РПЦ Ивана Охлобыстина Анфиса заражена коронавирусом.

Доктора позволили 23-хлетней пациентке оставаться на домашнем карантине, сообщает Lenta.Ru. В Инстаграме Анфиса подтвердила информацию об инфицировании SARS-CoV-2 и рассказала, что у нее проявились такие симптомы, как насморк, потеря обоняния, однако температуры тела нормальная (36,8 градуса). «Спасибо всем за переживания, я уверена: все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе — это сила! (...) Храни вас Бог!» — отреагировала она, порекомендовав соблюдать режим самоизоляции.

У 53-летнего Охлобыстина шестеро детей — двое сыновей и четыре дочери.

