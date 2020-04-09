Роберт Де Ниро возглавил рейтинг главных кинозлодеев

19:21

Топ актеров, удачнее всего игравших злодеев, обнародовал портал The Independent.

На вершине рейтинга оказался Роберт Де Ниро, сумевший отобразить на экране 19 отрицательных образов — от Вито Корлеоне в «Крестном отце 2», который принес ему «Оскар», до Нила МакКоли в «Схватке».

Второе место занял Петер Стормаре с 17 негативными ролями в таких проектах, как «Фарго», «Большой Лебовски» и «Плохие парни 2». Замыкает злодейскую тройку Рон Перлман, игравший отрицательных героев 16 раз, в том числе в «Драйве», «Полицейской академии» и «Людях в черном».

В топ-10 также вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винн Джонс, Гари Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

