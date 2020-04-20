Disney отправил 100 000 сотрудников в неоплачиваемый отпуск

11:59

Киностудия Walt Disney отправит в неоплачиваемый отпуск более 100 тысяч своих сотрудников, пишет издание Financial Times.

По данным издания, в США, сотрудникам компании было предложено с 19 апреля подавать заявки на пособие от государства в размере 600 долларов в неделю, предусмотренное программой поддержки компании в условиях коронавируса. При этом они сохранят полный социальный пакет по медицинскому обслуживанию.

В штате Флорида безработные могут рассчитывать только на 275 долларов в неделю в течение 12 недель, это самое низкое пособие в США.

Сотрудники парижского Disneyland могут рассчитывать, что Франция компенсирует им до 84% от оклада.

По данным издания Disney несет убытки из-за закрытия отелей и парков развлечений по всему миру.

По оценкам аналитиков, Disney тратит на сотрудников примерно 45% от операционных расходов или около 33% от общих расходов. Как подсчитала аналитик JPMorgan Алексия Квадрани, отказ от выплат зарплат и другие сокращения расходов позволят компании экономить до 500 млн долларов в месяц.

Топ-менеджеры Disney отказались от зарплат, чтобы помочь компании в этот кризис, но сохранят бонусы, которые составляют основную часть их доходов. Гендиректор студии Боб Чапек отказался от половины зарплаты, которая в 2020 году должна составить 2,5 млн долларов. Его предшественник Боб Айгер отказался получать зарплату до конца года (всего он должен был получить 3 млн долларов в год). При этом в 2018 году бонусы Айгера составили 65,6 млн долларов, в 2019 году - 47 млн миллионов.

В течение последнего месяца Disney реструктурировал долги и получил около 20 млн долларов наличными, что позволило компании избежать вынужденных неоплачиваемых отпусков для сотрудников. Сейчас же решение компании связано с тем, что она готовится к продолжительному закрытию парков и отелей.

В 2019 году Disney заработала на парках, развлекательных сервисах и сувенирной продукции почти 7 млрд долларов, или почти половину своей операционной прибыли.