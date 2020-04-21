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Новый сезон «Смешариков» выйдет впервые за десять лет

14:35 21.04.2020
Новый сезон «Смешариков» выйдут впервые за десять лет
Стоп-кадр из «Смешариков»
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Впервые за 10 десять лет выйдет новый сезон детского мультсериала «Смешарики»

Премьера состоится 18 мая 2020 года. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD». Сезон вместит в себя 52 эпизода, в которых зрителей ждут новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других героев из Ромашковой долины.

Параллельно с премьерой на платформе «КиноПоиск HD» появится детский профиль с персональными рекомендациями, составленными с учётом возраста и интересов ребёнка. Каталог мультфильмов и сериалов профиля будет регулярно пополняться новинками.

Незадолго до запуска очередного сезона «Смешариков» маленьких зрителей ждёт ещё одна премьера: 27 апреля на «КиноПоиск HD» выходит четвёртый сезон анимационного проекта «Малышарики» — младших героев вселенной «Смешариков».

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Мультфильм, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 20:26
Гость: Сердечник

дети назовут их короношариками
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