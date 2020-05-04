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«Вести недели» Киселева проверят на экстремизм из-за памятника Краснову

18:22 4.05.2020
«Вести недели» Киселева проверят на экстремизм из-за памятника Краснову
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Депутат Госдумы Валерий Рашкин потребовал проверить на экстремизм передачу Дмитрия Киселева «Вести недели».

Поводом послужила передача, где Дмитрий Киселев призывает ставить памятники Деникину, Врангелю, Колчаку и Краснову, сообщает РБК. Запрос депутат отправил генпрокурору Игорю Краснову. Народный избранник обратился к однофамильцу генерала Петра Краснова с жалобой, что заявления ведущего оправдывают действия белогвардейского атамана, который много лет поддерживал нацистов.

Валерий Рашкин упирает на то, что Петр Краснов фактически был террористом, сознательно борясь против СССР.

Памятник Краснову уже есть в станице Еланской Ростовской области. В 2009-м прокуратура Шолоховского района выступила с инициативой его снести, однако суд постановил, что монумент воспевает обобщенного жителя станицы, а не конкретного человека.  

Темы: Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России, История Российской Федерации, Генпрокуратура РФ, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.05.2020, 02:23
Гость: Иван Иваныч

Киселёву придётся извиняться. Одно интересно, в какой форме и насколько искренне, и не будет ли использован образ отца Краснова. Киселев умный человек и выкрутится. Но насколько изящно, с каким ущербом для передачи и для канала. Сегодня у Соловьева были предельно ясно расставлены акценты по ситуации в Праге, и прозвучала сколь эпическая, столь и програмная речь Михеева, которую запросто можно брать как основание внешней политики России. Что наводит на мысли что кагалу Россия немножко вставили.
05.05.2020, 00:53
Гость: Ха! для Андрея

Краснов повешен. Не реабилитирован. Его вина признана. Так что ты сам можешь залететь лет на 10 за оправдание нацизма!
04.05.2020, 23:42
Гость: Сорин И.Л.

Честно сказать, не хотелось браться за перо.
Во-первых, скучно на самоизоляции и ничего не хочется делать.
Смотрю ТВ, иногда слушаю фм-станции по мобильнику, иногда не слазя с дивана же, заглядываю через мобильник в Интернет(на новостные сайты и на любимый КМ).
Вот, совсем недавно послушал государственную, антироссийскую, заукраинскую станцию "эхо Москвы". Послушал, как звонко, громко Антон Орех говорит про войну против Украины и захват Крыма. Но нисколько не удивился. Радиостанция государственная, на государственные деньги. Значит и люди там вещают государственные. И, значит, они не нерукопожатные. После карантина можно снова пожимать, как и до, и снова кучковаться с ними(об этом ниже).
Во-вторых. Я с большим уважением отношусь к товарищу Рашкину. Как безбожник. Ведь у него во фракции все, как минимум, православные атеисты. Это как минимум. А как правило- просто православные. (Знал бы Николай Ленин!). А вот товарищ Рашкин- нет. Он- храмоборец. Вместе с сознательной частью московских коммунистов борется с шаговой доступностью. И, не стесняется на антишаговодоступные митинги выходить вместе с либералами, эховцами, новогазетцами. И правильно делает! Вот и очередной шаговой доступности на Торфянке- они совместно сорвали!
Да, я помолчал бы.
Но чего тов.Рашкин опять к Краснову цепляется? Опять прошлое ворошит?
Если на то пошло, спрошу- Краснов хотел отдать Камчатку Вандерлипам?(не в концессию, но с концами!).
Если да- то ладно, снимаем к черту все памятники дедушке Краснову!
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