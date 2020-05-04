«Вести недели» Киселева проверят на экстремизм из-за памятника Краснову

18:22

Депутат Госдумы Валерий Рашкин потребовал проверить на экстремизм передачу Дмитрия Киселева «Вести недели».

Поводом послужила передача, где Дмитрий Киселев призывает ставить памятники Деникину, Врангелю, Колчаку и Краснову, сообщает РБК. Запрос депутат отправил генпрокурору Игорю Краснову. Народный избранник обратился к однофамильцу генерала Петра Краснова с жалобой, что заявления ведущего оправдывают действия белогвардейского атамана, который много лет поддерживал нацистов.

Валерий Рашкин упирает на то, что Петр Краснов фактически был террористом, сознательно борясь против СССР.

Памятник Краснову уже есть в станице Еланской Ростовской области. В 2009-м прокуратура Шолоховского района выступила с инициативой его снести, однако суд постановил, что монумент воспевает обобщенного жителя станицы, а не конкретного человека.