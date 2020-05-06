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Жители России назвали свои любимые фильмы о войне

14:10 6.05.2020
Жители России назвали свои любимые фильмы о войне
«В бой идут одни старики». Кадр с сайта kino-teatr.ru

Жители России поделились своими предпочтениями, касающиеся отечественных военных фильмов.

Российские киноманы почти единодушно на первую позицию поставили «В бой идут одни старики», сообщает ТАСС. Вторую строчку рейтинга заняли «Офицеры». На третьем месте обосновалась исходная версия фильма «А зори здесь тихие».

Среди часто называемых военных фильмов также оказались «Они сражались за Родину» и «Судьба человека».

Современным российским детям ближе новые фильмы о войне - «Т-34» и «Ржев».  

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Рейтинги, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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06.05.2020, 18:32
Гость: У нас фильмы не о нашей жизни,

у нас фильмы про воровскую жизнь воров воров во власти и в законе,про полицейских воров,отдавливающих воров из соседнего РОВД.Вот и становятся фильмы про войну выигранную сто лет назад,и не нами,а теми кого наша власть предала и свергла,любимыми,ибо любить у нас совершенно нечего.
06.05.2020, 15:33
Гость: Сердечник

не дай бог штирлица переснимут...
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