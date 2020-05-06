Жители России назвали свои любимые фильмы о войне

14:10

Жители России поделились своими предпочтениями, касающиеся отечественных военных фильмов.

Российские киноманы почти единодушно на первую позицию поставили «В бой идут одни старики», сообщает ТАСС. Вторую строчку рейтинга заняли «Офицеры». На третьем месте обосновалась исходная версия фильма «А зори здесь тихие».

Среди часто называемых военных фильмов также оказались «Они сражались за Родину» и «Судьба человека».

Современным российским детям ближе новые фильмы о войне - «Т-34» и «Ржев».