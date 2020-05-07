Киностудия имени Горького возродит журнал «Хочу все знать»

16:13

Киностудия имени Горького утвердила план своей работы до 2026 года.

За это время студия собирается потратить на производство фильмов 5 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант». Эти деньги планируется получить с продажи непрофильных активов и в виде прямых субсидий от государства.

На данный момент заморожены съемки трех из четырех игровых фильмов компании из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, до 2027 года киностудия надеется выпустить 33 художественных картины.

Также находятся в работе 17 документальных и научно-популярных лент. Среди них — возрожденный популярный в советское время киножурнал «Хочу все знать».

«Хочу все знать» производился в СССР раз в два месяца. Производство альманаха о науке и тайнах вселенной было приостановлено в 2003 году.