]]>
]]>
Главная Кино Новости

Киностудия имени Горького возродит журнал «Хочу все знать»

16:13 7.05.2020
Киностудия имени Горького возродит журнал «Хочу все знать»
Материалы по теме:

Киностудия имени Горького утвердила план своей работы до 2026 года.

За это время студия собирается потратить на производство фильмов 5 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант». Эти деньги планируется получить с продажи непрофильных активов и в виде прямых субсидий от государства.

На данный момент заморожены съемки трех из четырех игровых фильмов компании из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, до 2027 года киностудия надеется выпустить 33 художественных картины.

Также находятся в работе 17 документальных и научно-популярных лент. Среди них — возрожденный популярный в советское время киножурнал «Хочу все знать».

«Хочу все знать» производился в СССР раз в два месяца. Производство альманаха о науке и тайнах вселенной было приостановлено в 2003 году. 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2020, 20:42
Гость: Дед

Наконец-то!
07.05.2020, 18:08
Гость: личный опыт

спохватились, что называется.
07.05.2020, 17:53
Гость: Ray Bloom

Хочу в социализм! Долой буржуев!
Все комментарии (4)
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации